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الوحدات يهنئ عزايزة بتوليه حقيبة وزارة النقل

منذ ساعتين

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عمان – الغد – يتقدم أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، وأعضاء الهيئة العامة، وفرقه الرياضية وجماهيره العريضة، وأسرة المركز الاعلامي بأجمل التهاني والتبريكات من معالي المهندس وجيه عزايزة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للنقل.
وفقه الله، وسدد خطاه في خدمة الوطن، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم-حفظه الله ورعاه-.

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