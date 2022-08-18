الوحدات يواصل الصدارة وشباب الحسين يطارده في “طائرة” الممتاز

واصل فريق الوحدات صدارته لدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، بعد أن تجاوز فريق ديرعلا بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، و25-22، و25-17، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب المربع الذهبي ، ليرفع الوحدات رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي ديرعلا بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وفي ذات الصالة، واصل فريق شباب الحسين المطاردة، بعدما تغلب على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 29-27، و29-27، و25-19، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد العودة عند 11 نقطة بالمركز الرابع.