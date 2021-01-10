الوحدات يواصل انتصاراته بثلاثية نظيفة على الصريح في دوري المحترفين – صور

عمان – الغد – واصل فريق الوحدات ” البطل” انتصاراته بفوزه على فريق الصريح بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد في استاد عمان ضمن الجولة 21 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدات المحترف السنغالي عبد العزيز نداي د. 21، 27، 43 .

وبفوز الوحدات هذا يصبح رصيده 53 نقطة، ويدخل فريق الصريح 20 نقطة دائرة الخطر للهبوط للدرجة الأولى إلى جانب شباب العقبة 20 نقطة وسحاب ” 18″ نقطة .

ويشهد استاد الحسن في إربد عند الساعة 6.30 مساء، لقاء “قمة الوصافة” و”فض الشراكة”، بين الرمثا والجزيرة حيث يتساوى الفريقان برصيد 38 نقطة.

تصوير : أمجد الطويل