الوحدات يواصل تعزيز صفوفه.. والأرثوذكسي يرسم معالم تشكيلته

عمان – اتفق نادي الوحدات مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة أحمد حمارشة ومحمود عابدين، لتمثيل الفريق في الموسم السلوي الجديد الذي ينطلق في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من خلال مسابقة كأس الأردن.

وكان الوحدات قد تعاقد في وقت سابق مع ستة لاعبين استعدادا للموسم الجديد هم خلدون أبو رقية وخالد أبو عبود وابراهيم حماتي وهاشم الزيتاوي ومحمد العبداللات وأحمد الخطيب.

وقاد حمارشة الوحدات في الموسم الماضي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز، وحاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري. أما عابدين، فكان قائدا لفريق الجزيرة في الموسم الماضي.

وسيشرف على تدريب الوحدات في الموسم القادم، لاعب المنتخب الوطني السابق د. منتصر أبو الطيب ومساعده عبدالسلام صالح.

وعلمت “الغد” أن إدارة الوحدات منحت أبو الطيب حرية التعاقد مع صانع الألعاب المخضرم نضال الشريف الذي حل وصيفا لبطل الدوري مع كفريوبا في الموسم الماضي.

الأرثوذكسي يبدأ تعزيز الفريق

من ناحية ثانية، تعمل إدارة النادي الأرثوذكسي على تشكيل فريق كرة السلة استعدادا للموسم الجديد، بقيادة المدرب معتصم سلامة.

ويبذل الأرثوذكسي جهودا حثيثة لإنجاز التعاقد مع 7 لاعبين استعدادا للموسم الجديد، أبرزهم نجم المنتخب الوطني يوسف أبو وزنة.

ومن اللاعبين الآخرين الذين يقتربون من التعاقد مع الأرثوذكسي، يبرز لاعبو الفريق في الموسم الماضي متري بوشة وغازي الصلاح وسند الخوالدة، ولاعب ارتكاز الجزيرة في الدوري الماضي موسى مطلق، إضافة إلى علاء الدين الحسيني الذي برز بشكل لافت في الدوري الصيفي الأخير.

إلى ذلك، يعمل فريق الجبيهة الذي تأهل إلى الدوري الممتاز بفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، على تشكيل فريق بهدف الاحتفاظ بموقعه بين الكبار على أقل تقدير.

إيران تصعق روسيا

وعلى صعيد أخبار المنتخب الوطني، سيعود الفريق إلى عمان اليوم، بعدما أنهى مشاركته في بطولة ودية ثلاثية في موسكو تضم المنتخبين الروسي والإيراني، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويوم أمس، حققت إيران مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزها على منتخب البلد المضيف بنتيجة 91-84، ليظفر بلقب البطولة الودية، فيما حل المنتخب الوطني في المركز الأخير بخسارتين متتاليتين أمام روسيا (71-111)، وإيران (70-82).

وسيخوض المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، معسكرين تدريبيين في تشيكيا وتركيا، قبل التوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة “أطلس” الودية، ومن ثم خوض النهائيات العالمية التي حل فيها بالمجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

الرياضي يعين السعيد مديرا فنيا

من جهة أخرى، أعلن نادي الرياضي أرامكس، عن تعيين عماد السعيد مديرا فنيا في النادي، وإلياس الجوزي مدربا لفريق السيدات.

كان الرياضي قد أعلن في وقت سابق تجميد نشاط فريق الرجال الأول، والتركيز على فرق الفئات العمرية التي تخصص فيها عبر العقود الثلاثة الماضية.