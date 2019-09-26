الوحدات يُغلق ملف “جيفوفا” بالمصالحة والتراضي

عمان – الغد – أعلن الناطق الإعلامي لنادي الوحدات، وليد السعودي، عن إغلاق ملف القضية العالقة مع شركة “جيفوفا” للملابس الرياضية بالتراضي.

وأضاف السعودي: “نثمن كثيرا حسن التعامل الذي أبداه المسؤولين في شركة جيفوفا على إغلاق ملف الدعوة القضائية بالصلح اليوم، واسقاط الدعوى التي كانت مرفوعة أمام القضاء، ونقدر جهود مجلس الإدارة واللجنة القانونية المكلفة لمتابعة ملف جيفوفا”.

وتابع: “صدر قرار الحكم القطعي اليوم بإسقاط الدعوى، واعتباره حكما قطعيا، لا يقبل اي طريق من طرف الطعن به”، مقدرا موقف جيفوفا وكل الشركات الراعية الداعمة لفرق ونشاطات نادي الوحدات.