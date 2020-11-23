الوحدات يُفاوض موسى بشير ويستقبل تامر حبش

عمان – الغد – علمت “الغد” من مصادر موثوق بها، أن فريق نادي الوحدات لكرة السلة، بدأ بتكثيف اتصالاته مع اللاعب موسى بشير، تمهيدا لضمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل إغلاق باب قيد اللاعبين يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وتأتي هذه الخطوة من “بطل الدوري” الوحدات، بعد وصول المفاوضات مع اللاعب هاشم عباس إلى طريق مسدودة، بسبب ظروف خاصة متعلقة باللاعب المقيم في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، من المقرر أن يلتحق اللاعب تامر حبش بتدريبات الوحدات بعد وصوله إلى الفريق قادما من صربيا؛ حيث من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة ببطولة كأس الأردن أمام الفائز من مواجهة الأهلي والأرثوذكسي، ما قد يمنح المدرب يوسف أبوبكر مساحة فنية أفضل في خياراته، لقدرة حبش على اللعب بأكثر من مركز. (فاست بريك)