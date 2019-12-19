الوحدات يُقيّد “علي حيدر” تمهيداً لإشراكه أمام الأرثوذكسي

خالد العميري

عمان – قامت إدارة نادي الوحدات بتسجيل المحترف اللبناني محمد علي حيدر، على كشوفات الفريق الأول لكرة السلة وتثبيته في سجلات الإتحاد الأردني لكرة السلة، وذلك بعد وصول بطاقة مخالصته من نادي النصر الليبي.

ووصل حيدر صباح اليوم الخميس إلى أرض المملكة عبر مطار الملكة علياء، وكان في استقباله مدير الفريق زكريا الجليس وقائد الفريق محمود عابدين، حيث سيعوض علي حيدر، المحترف السنغالي إبراهيما توماس، الذي تعرض لاصابة منعته من مواصلة اللعب في المرحلة الحالية، استنادا إلى الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا.

ومن المنتظر أن يُشارك المحترف اللبناني مع الوحدات أمام الأرثوذكسي، يوم غد الجمعة، لحساب الجولة السادسة من إياب المرحلة الثانية (المربع الذهبي) لدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، والتي ستقام عند الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة.