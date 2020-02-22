الوحدة السلبية.. انتكاسة تصيب الفرد وتعزله عن محيطه الاجتماعي

ديمة محبوبة

عمان- لدى كل شخص شعوره الخاص بالوحدة، وتتعدد أسبابها ومسبباتها، فقد يكون داخل محيط كبير ويعيش بين أفراد عائلته، لكنه يشعر أنه بعالم آخر لا يشاركه فيه أحد.

هذا الشعور لا يقتصر على فئة عمرية معينة، فقد يصيب الصغار والكبار بسبب تجارب عديدة تعرضوا لها، وتركت علامة داخلهم. خبراء يتفقون على أن هذه التجربة السيئة من المشاعر يتوجب حلها وعلاجها والسيطرة عليها، فعندما تسيطر على الشخص تدفعه لأنه يكون أكثر انطوائية وعزلة وابتعادا عن المحيط.

“لا أعلم السبب الحقيقي لشعوري بالوحدة، هذه المشاعر لا أستطيع مشاركتها مع زوجي أو عائلتي أو حتى صديقاتي، فلا يعطونها أهمية”.. بهذه الكلمات تصف راوية محمد الشعور الذي لا يغادرها.

وتكمل “عندما أفكر بما يقولونه أجده صحيحا، لكن شعوري بالوحدة يتعمق حتى أني شعرت أنني أنسحب تدريجيا من العلاقات الاجتماعية، وأفضل وجودي بمفردي”، لافتة إلى أنها، وإن شاركت محيطها بنشاطات عائلية، وخرجت مع الأصدقاء تشعر أنها لا تندمج معهم بتاتا، وتفضل الرجوع الى البيت والبقاء بغرفتها.

أما الشاب علي عبد الرحمن فيتحدث عن شعوره بالوحدة منذ مرحلة الطفولة، مستذكرا أنه لم يستطع تكوين صداقات، فكان يبقى وحيدا في استراحات المدرسة أو حتى في حصص النشاطات كالرياضة، وعندما دخل الجامعة كان وحيدا أيضا، فكان تركيزه على دراسته، ولم يكن يشارك أحدا بأي نشاط.

يقول علي، إن ذلك الشعور هو سببه، لأنه لم يكن يستطع أن يندمج مع أحد، ويجد نفسه يفضل بقاءه مع نفسه، فلا أحد يفهمه، أو يستطيع أن يدخل عالمه ويكون قريبا منه، وإن حاول في بعض المرات يجد نفسه يعود ويبحث عن ملاذه الآمن مع ذاته.

وعندما وجد حبه الحقيقي، شعر أنه استكفى به عن الدنيا بأكملها؛ إذ ارتبط بالفتاة التي أحبها، وأثمر الزواج عن طفلين أضاءا الدنيا من جديد، غير أن الفرحة لم تكتمل، وكانت الوحدة مصيره مجددا بعد وفاة زوجته جراء خطأ طبي نجم إثر إجراء عملية بسيطة. لكنه يحاول أن يبدد هذا الشعور مع نفسه بعد مرور بعض الوقت، وأن يبقى برفقة طفليه، ويعوضهما عن غياب والدتهما.

اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، يؤكد أن الشعور بالوحدة غير مرتبط بقاعدة معينة، فكل واحد له أسبابه الخاصة التي تدفعه للشعور بالوحدة، ويمكن أن يكون شعورا مؤقتا أو حالة عابرة وتنتهي، ويمكن أن تكون سببا بالاكتئاب، وتصل إلى الانتحار عند البعض.

ويصف بأن الشخص الذي يشعر بالوحدة يشعر أنه فارغ وغير مرغوب به، حتى أنه يعيش بفراغ وينتابه الحزن، وتسيطر عليه الأفكار السلبية، لافتا إلى أن الكثيرين ممن يشعرون بالوحدة لا يتواصلون مع الآخرين، وإن تواصلوا يكون ذلك بكلمات قليلة.

ويفرق مطارنة بين الشعور بالوحدة الذي يؤثر على صحة المرء مستقبلا؛ إذ يصاب الشخص أحيانا بانتكاسة وإحباط من فعل رفيق الدرب أو من أحد الأصدقاء، فيضع حاجزا بينه وبين الآخرين، ويفكر بالمواقف من حوله للوصول لنتيجة يرى أنها مرضية، وهي الابتعاد عن الجميع.

كما أن الشعور بالوحدة قد يكون سببه الانتقال لحياة جديدة في بلد ما، أو بيت جديد، أو اختبار محيط آخر خال من الأصدقاء والعائلة، لكن ذلك يكون مؤقتا، ويعود الشخص لطبيعته الاجتماعية مع مرور الوقت.

أما الوحدة السلبية، وفق مطارنة، فتكون حتى بوجود الأحبة والعائلة، وقد تؤدي بالفعل للاكتئاب والحزن الشديد، وقد ينبع هذا الشعور عن إهمال الشخص لذاته وزعزعة ثقته بذاته، جراء عوامل داخلية، كقلة الثقة وتقدير الذات، وعدم الإيمان بأنه شخص محبوب أو أنه يستحق الاهتمام والتواجد بجانب الآخرين.

ويشير مطارنة إلى أن التقدم بالعمر وقلة الأصدقاء في المراحل العمرية المختلفة، خصوصا أصدقاء العمر، يشكلان ضغطا نفسيا وشعورا بالفقد والوحدة.