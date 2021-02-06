“الوحدة” تنال المركز الثاني بمسابقة هيونداي العالمية للكفاءة الفنية

عمان- حققت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن إنجازا دوليا مهما على مستوى وكلاء شركة هيونداي موتورز العالمية، إذ تمكن مدير التدريب والدعم الفني في المؤسسة، المهندس خالد عودة ، من المنافسة بجدارة وتحقيق المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة فنية مرموقة تعقدها شركة هيونداي موتورز العالمية لكل وكلائها في كل دول العالم.

وتعقد شركة هيونداي موتورز العالميه للسيارات التجاريه مسابقة سنوية تحت عنوانGlobal Technical Festa يشارك فيها جميع موظفيها في العالم وذلك لاختبار مدى كفاءة الموظفين من الناحية الفنيه ويشارك فيها جميع وكلاء هيونداي في العالم.

وعقدت المسابقه في شهر كانون الاول(ديسمبر) لعام 2020 بمشاركة ما يقارب 150 دولة وبعدد مشاركين زاد على 750 مشتركا، وتمت المسابقه على مرحلتين: المرحلة الاولى عقدت في شهر كانون الاول(ديسمبر) العام 2020، والمرحلة الثانية عقدت في شهر كانون الثاني (يناير) لعام 2021، وتشمل المسابقة النواحي الفنية المتعلقه بانظمة المركبات وتشخيص الاعطال لكل انواع مركبات وسيارات هيونداي.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن السيد حسن عليان:” نبارك للمهندس خالد عودة تحقيقه لهذا الإنجاز العالمي في مسابقة شركة هيونداي موتورز العالمية للكفاءة الفنية، مبينا ان هذه المسابقة السنوية تعكس حرص هيونداي موتورز الدائم على متابعة أداء موظفيها ودعمهم من ناحية التدريب وتطوير المهارات، وذلك لرفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم سعيا لتقديم افضل خدمة لعملائها في العالم”.

واضاف السيد حسن عليان : “نحن في مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن نشارك سنويا في هذه المسابقة ونحرص دائما على الاستمرار في تطوير المهارات وتحسين الأداء لجميع العاملين في المؤسسة، لتحقيق أفضل مستويات رضا الزبائن، والاستمرار في تقديم كل خدماتنا على أفضل نحو ممكن”.