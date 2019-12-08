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“الوحدة للتجارة” تقيم أسبوعا للصيانة المجانية لسيارات “هيونداي”

منذ 52 دقيقة
ملصق خاص بشركة هيونداي - (من المصدر)

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عمان- أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن تكلل إقامة أسبوع الصيانة المجانية لسيارات “هيونداي” بالنجاح الكبير، فقد أقبل زبائن هيونداي على الاستفادة من العرض المتاح لكل سيارات الركاب المباعة من خلال الوكالة، والذي شمل فحصا شاملا على الأجهزة، وغيار فلتر زيت محرك مجانا، بالإضافة لمنح 30 % خصما خاصا على قطع الغيار المستهلكة خلال فترة الأسبوع.
وتعليقاً على إقامة هذا الأسبوع، قال مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس في مؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن: “يأتي هذا الأسبوع ضمن سياسات مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن بالارتقاء دوما بمستوى رضا الزبائن، وخصوصا في خدمات ما بعد البيع، ويسعدنا أن نكون قد وفرنا لأصحاب سيارات هيونداي من زبائننا الكرام هذا العرض المغري والقيم، والحصول على فحص دقيق لحالة سيارتهم، ونعدهم بالاستمرار في تقديم العروض والخدمات في إطار الحرص والسعي الدؤوب للحفاظ على رضا مالكي سيارات ومركبات هيونداي بأصنافها وفئاتها كافة، والارتقاء بمستوى خدمات الصيانة وقطع الغيار وتقديمها بصورة احترافية وبسرعة قياسية، وبأسعار مدروسة ومناسبة”.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الفعالية أقيمت في مركز الصيانة الرئيسي ومركز الخدمة السريعة لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، والتي تقع في منطقة البيادر الصناعية في العاصمة عمان.

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