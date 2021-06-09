“الوحدة للتجارة – هيونداي” تقدم طراز i10 بعرض سعري خاص

عمان – أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية لطراز هيونداي i10 المعروف وبسعر خاص ولمدة محدودة.

ويتيح هذا العرض الحصول على سيارة هيونداي i10 المزودة بمحرك 1.25 وناقل حركة أوتوماتيك من أربع سرعات بسعر 11500 وذلك خلال مدة العرض التي تنتهي بحلول 26 حزيران (يونيو)الحالي.

ويشمل العرض الجديد الحصول على صيانة الخمسة آلاف كلم مجانا، وكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق، مع إمكانية استبدال سيارة المشتري المستعملة مهما كان نوعها.

تعليقاً على بدء هذه الحملة، قال علي عليان، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:” يسرنا تقديم هذا العرض الخاص على طراز جراند i10 الذي ارتأينا من خلاله تقديم هذه السيارة الشهيرة والمتميزة بحجمها المناسب وأدائها الرشيق واستهلاكها الاقتصادي الملفت، والتي تعد من السيارات الأكثر شعبية وجاذبية في فئتها في سوقنا، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء وتوفير السيارة i10 بسعر خاص ولمدة محدودة، وإتاحة الفرصة لهم لامتلاكها بهذا العرض غير المسبوق”.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض السعري الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية الكمية، مراجعة معارض هيونداي – مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله و صالة عرض مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً أن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساءً.