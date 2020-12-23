“الوحدة 42” تقدم نصائح لتجربة تسوق إلكترونية آمنة



عمان – لم يسبق أن شهدت البشرية أحداثاً وعاصرتها كما هو الحال مع العام 2020، فقد غيّرت جائحة “كوفيد 19” من نمط ومسيرة حياتنا اليومية، لا سيما طريقة احتفالنا بموسم الأعياد والعطلات. وباعتباري أحد الباحثين في مجال التهديدات لدى “الوحدة 42″، الذراع الأمنية لشركة بالو ألتو نتوركس، فإن تفكيري ينصب على موسم التسوق للعطلات القادم، وعلى المساهمة بالحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين أثناء تصفحهم لمواقع الإنترنت المختلفة.

ومع الانتشار الواسع لزينة واكسسوارات الأعياد الذي نشهده سنوياً قبيل بداية كل عام، تنطلق أيضاً موجة التسوق عبر الإنترنت بوقت مبكر كل عام. وقد اتسع نطاق هذا التوجه مع حرص العديد من تجار التجزئة على حث العملاء للتسوق خلال فترات أبكر لتفادي مشكلة التأخير المحتمل في عمليات الشحن التي ارتبطت بأزمة كورونا. كما أضحى يوم “برايم داي” من “أمازون”، والذي يوافق الـ13 و14 من شهر تشرين الاول (أكتوبر)، الانطلاقة غير رسمية لموسم التسوق للعطلات، يليه مباشرةً عروض “الجمعة الحزينة”، ومن ثم يوم “سايبر مونداي”. وجميعها ستوصلنا بالنتيجة إلى عيد الميلاد، وعيد الأنوار، وغيرها من موسم العطلات الشتائية.

ومع قدوم موسم التسوق للعطلات، الذي ستتركز أنشطته غالباً على التسوق عبر الإنترنت نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19″، يتنامى وقع الهجمات التي يشنها قراصنة الإنترنت، والتي تستهدف المستهلكين عبر مسارات وقنوات مختلفة.

وبهدف المساعدة على تجنب أخطر أربعة تهديدات لهذا العام، والتي ينبغي على المستهلكين معرفتها والإلمام بمخاطرها، تقدم “الوحدة 42” في يلي جملة من النصائح التي تتمحور حول ممارسات الأمن الالكتروني التي ينبغي التقيد بها للاستمتاع بتجربة تسوق آمنة خلال موسم العطلات 2020.