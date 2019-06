“الوحش اليوناني” انتيتوكونمبو أفضل لاعب بـ “NBA”

لوس انجليس – اختير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، جناح ميلووكي باكس، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لموسم 2018-2019.

وبات أنتيتوكونمبو (24 عاما) ثاني لاعب أوروبي فقط ينال هذه الجائزة بعد عملاق دالاس مافريكس الألماني ديرك نوفيتسكي العام 2007.

وتنافس أنتيتوكونمبو على الجائزة مع نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن ، الذي نالها العام الماضي، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج أفضل هداف هذا الموسم ، حيث حصل اليوناني على 941 نقطة مقابل 776 لهاردن و356 نقطة لجورج.

وقال أنتيتوكونمبو وهو يبكي : “أريد أن أشكر زملائي ومدربي فريقي ، يتطلب الأمر أكثر من لاعب للفوز بأكبر عدد من المباريات في موسم واحد” ، موجها تكريما لوالده تشارلز الذي توفي عام 2017.

.@Giannis_An34 was emotional thanking his dad, his brothers and his mom during his MVP acceptance speech ♥️ pic.twitter.com/hKT4OzHeZ9

— ESPN (@espn) June 25, 2019