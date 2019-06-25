“الوحش اليوناني” انتيتوكونمبو أفضل لاعب بـ “NBA”

لوس انجليس – اختير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، جناح ميلووكي باكس، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لموسم 2018-2019.

وبات أنتيتوكونمبو (24 عاما) ثاني لاعب أوروبي فقط ينال هذه الجائزة بعد عملاق دالاس مافريكس الألماني ديرك نوفيتسكي العام 2007.

وتنافس أنتيتوكونمبو على الجائزة مع نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن ، الذي نالها العام الماضي، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج أفضل هداف هذا الموسم ، حيث حصل اليوناني على 941 نقطة مقابل 776 لهاردن و356 نقطة لجورج.

وقال أنتيتوكونمبو وهو يبكي : “أريد أن أشكر زملائي ومدربي فريقي ، يتطلب الأمر أكثر من لاعب للفوز بأكبر عدد من المباريات في موسم واحد” ، موجها تكريما لوالده تشارلز الذي توفي عام 2017.

.@Giannis_An34 was emotional thanking his dad, his brothers and his mom during his MVP acceptance speech ♥️ pic.twitter.com/hKT4OzHeZ9 — ESPN (@espn) June 25, 2019

وأضاف : “أريد أن أشكر جميع من آمنوا بي عندما وصلت إلى الدوري الأميركي للمحترفين في سن 18 عاماً”.

وتابع أنتيتوكونمبو – الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الأميركية لقب “غريك فريك” ، أي “الوحش اليوناني” لطوله الفارع 2,11 م وامتداد يديه 2,21 م : “إنها فقط البداية ، هدفي هو التتويج بلقب بطل الدوري الأميركي للمحترفين”.

وانضم أنتيتوكونمبو – الذي ولد في اليونان من والدين مهاجرين من نيجيريا، إلى ميلووكي باكس عام 2013، وقاده هذا العام إلى تحقيق 60 فوزا مقابل 22 خسارة في أفضل غلة في الدوري المنتظم. (أ ف ب)