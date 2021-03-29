“الور” يُسجل رقما تأهيليا “B” لأولمبياد طوكيو

عمان – الغد – نجح سباح المنتخب الوطني، عمرو الور ، من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في سباق 200 متر صدر، خلال مشاركته في بطولة ISCA International Senior Cup والتي أختتمت، أمس، في مدينة فلوريدا الأمريكية.

وأنهى “الور” السباق بزمن بلغ 2:13.67 ليُحقق رقماً أردنياً جديداً ويُسجل رقم تأهيلي (B) وهو ما يمنحه فرصة لأفضلية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والمزمع اقامتها خلال الفترة من 23 تموز (يوليو) إلى 8 آب (أغسطس) المقبلين.

ويعتبر “الور” من أبرز السباحين الأردنيين، حيث سبق له التأهل والمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس) عام 2018.