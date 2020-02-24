الوزني: أكسبو دبي سيواجه تحديات الأمم في الطاقة والغذاء والمياه

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن شعار “تواصل العقول.. وصنع المستقبل” والذي يحمله أكسبو دبي 2020، يعتبر منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون في مجالات الفرص والتنقل والاستدامة.

جاء ذلك خلال استضافة هيئة الإستثمار، اليوم الاثنين، الإجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الطاقة والغذاء والمياه وبحضور سفير دولة الإمارات العربية لدى الأردن احمد البلوشي وسفيرة دولة هولندا لدى الأردن باربرة يوزياس والأمين العام لوزارة المياه والري المهندس علي صبح ومدير عام المركز القومي للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد.

وأضاف ان أكسبو دبي سيكون له دور كبير في مواجهة التحديات التي تواجه الأمم خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والمياه وإيجاد حلول إبتكارية لها من خلال المقترحات التي ستقدم من قبل الدول المشاركة في المعرض، مؤكداً أن مشاركة هيئة الإستثمار ستكون متماشية مع إبداع دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم المعرض وستقوم على نهج الشراكات الذكية والمبتكرة التي ستفيد المنطقة.

وشكر الوزني دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة القائمين على تنظيم أكسبو دبي 2020 على الدعم السخي الذي قدموه للأردن وبشكل خاص لهيئة الإستثمار لإنجاح مشاركة الأردن في هذا المعرض، كونه أول معرض عالمي يتم استضافته على الإطلاق في الشرق الأوسط، ومنطقة إفريقيا وجنوب آسيا.

وفي سؤال الوزني عن مدى أهمية المشاركة الأردنية في أكسبو دبي 2020، قال: تعتبر مشاركة الأردن في أكسبو دبي فرصة لتحقيق العديد من الفوائد تتمثل في الترويج والفرص والتواصل، إضافة إلى التمكن من التواصل مع العديد من جنسيات العالم المشاركة في المعرض والمتمثلة بـ 192 دولة مشاركة.

وأضاف أنه من خلال المشاركة سيتم الترويج لمزايا ومقومات كل دولة في مختلف المجالات الثقافية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى طرح واستعراض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الدولة في حزمة من القطاعات إلى جانب بناء شراكات وعلاقات تعاون مع باقي الدول والهيئات والمؤسسات.

سفيرة دولة هولندا لدى الأردن قدمت الشكر لهيئة الإستثمار على إستضافة الإجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الطاقة والغذاء والمياه، مؤكدة أن الإجتماع الثالث لهذا افجتماع سيتم عقده في دولة هولندا وذلك لإستكمال الإجتماعات التحضيرية للمشاركة في أكسبو دبي 2020.

أمين عام وزارة المياه والري فأكد ان المحور المائي يعد تحدياً كبيراً للمملكة وان معرض أكسبو 2020 يأتي بمثابة فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز كفاءة إستخدام الموارد لتحقيق أكبر قدر من الأمن المائي والغذائي، إضافة إلى عرض قصص النجاح الأردنية في مجال الطاقة والمياه والغذاء.

يذكر أن أكسبو دبي 2020 هو أول إكسبو دولي يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأضخم حدث على الإطلاق يتم تنظيمه في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً و25 مليون زيارة متوقعة خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021، ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة مشاركة، جناحها المستقل ولأول مرة ستكون أجنحة الدول موزعة وفقاً لاختياراتها من بين الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وليس حسب موقعهم في العالم. وستعرض البلدان المشاركة في أجنحتها محتوى وتجارب مرتبطة بالموضوعات الفرعية لإكسبو 2020، إضافة إلى عرض إنجازاتها الوطنية وطموحاتها وثقافاتها.