الوزني: الأردن شهد زيادة في الإستثمار الأجنبي بنسبة 17%

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة والمعروف بإسم “أونكتاد” أن الأردن شهد زيادة في الإهتمام بالإستثمار الأجنبي من عام 2020 بنسبة 17% مقارنة مع عام 2019، رغم ان ذات التقرير أكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة 49% في النصف الأول من عام 2020.

جاء ذلك خلال اللقاء الإقتصادي الذي نظمته غرفة صناعة عمان والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبشراكة إستراتيجية مع هيئة الإستثمار،

وأضاف الوزني أن هيئة الإستثمار عملت وبالتشارك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص على إعداد ملف يضم أهم الفرص الإستثمارية الواعدة في الأردن وبلغ عددها 75 فرصة إستثمارية في قطاعات إقتصادية متنوعة، مشيراً إلى استعداد هيئة الإستثمار الكامل لتوجيه كافة أشكال الدعم للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في الأردن.

مبيناً أن الأردن تعد واحدة من أبرز المواقع الجاذبة للإستثمار لتمتعه بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعله سوق جاذب للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى أن الشركات الألمانية يمكنها الإستفادة من موقع الأردن الإستراتيجي كونه بوابه للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية والعربية وذلك لتوقيعه العديد من إتفاقيات التجارة الحرة والتي من خلالها أصبح المنتج الأردني يصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وتطرق رئيس هيئة الإستثمار إلى استراتيجية عمل هيئة الإستثمار الهادفة إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين الإستثمارات القائمة ودعم الصادرات الوطنية، وما تتميز به المملكة عن غيرها كدولة جاذبة للإستثمار الأجنبي من حيث موقعها الاستراتيجي، والاستقرار السياسي الذي تنعم به، علاوة على القوانين الواضحة والمنظمة للاستثمار والتي تكفل حقوق الجميع ،بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق التنموية والحرة في كافة محافظات المملكة مما يعني فرصاً كبيرة للاستثمار والمستثمرين .