الوزني: الأردن يتقدم في مؤشرات التقارير الدولية السنوية

اوسلو- أكد رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، أن الأردن يتقدم في مؤشرات التقارير الدولية السنوية، ويمتلك من الفرص الإستثمارية ومزايا الإستثمار ما يجعله بيئة حاضنة للإستثمار والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزني، اليوم، في الندوة الإستثمارية التي نظمتها السفارة الأردنية في أوسلو وبالتعاون مع غرفة تجارة أوسلو، وبحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال النرويجيين، وحضور السفير الأردني لدى النرويج جانتي قلاجوقه ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة المهندس نايف البخيت ومساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة يزن الخضيري.

وقال إن الأردن شهد تقدماً ملحوضاً في التقارير الدولية السنوية بشكل يعزز البيئة الاستثمارية الكلية، فتقرير سهولة ممارسة الأعمال الأخير والصادر عن البنك الدولي وضع الأردن في قائمة أبرز 20 دولة شهدت إصلاحات أدت إلى تحسن مرتبة الأردن من بين 190 دولة يشملهم التقرير، في حين تقدم الأردن في تقرير التنافسية العالمي والذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي بثلاث مراتب ليصل إلى المرتبة 70 في العام 2019 من أصل 141 دولة شملهم التقرير مقارنة مع 73 في العام 2018.

وبين الوزني أن الأردن يمتلك ميزات وحوافز وتسهيلات إستثمارية منافسة إضافة إلى توقيعه العديد من الإتفاقيات الدولية التي تتيح لدخول المنتج الأردني إلى أكثر من مليار مستهلك، وقدم الوزني لرجال الأعمال النرويجيين فرصا إستثمارية مباشرة وواعدة في قطاعات إستثمارية متنوعة كقطاع الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، الزراعة، القطاع الطبي، النقل، الطاقة، المياه، البيئة، والتي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها والاستفادة من الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار.

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة المهندس نايف البخيت قدم عرضاً عن مزايا وفرص الاستثمار المتاحة والمتنوعة في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، مؤكداً على أهمية الموقع الجغرافي المميز لمنطقة العقبة ودورها في التجارة الدولية إضافة إلى ما يتم تقديمه من حوافر وتسهيلات للمستثمرين.

مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، يزن الخضيري، قدم عرضاً تضمن أهم الفرص الإستثمارية في قطاع السياحة، مؤكداً أن أعداد السياح في الأردن في إزدياد مستمر وذلك نظراً لما يتمتع به الأردن من خدمات سياحية منافسة ومواقع أثرية جعلته على خارطة السياحة العالمية.

يذكر أن الملتقى الإستثماري الأردني النرويجي رتب من قبل السفارة الأردنية في النرويج وبالتعاون مع غرفة تجارة أوسلو بهدف الترويج للبيئة الإستثمارية في الأردن وجذب رجال الأعمال النرويجيين لتوجيه إستثماراتهم إلى المملكة.