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الوزني: الاستثمارات الهندية قيمة مضافة للاقتصاد الاردني

منذ 33 دقيقة

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عمان – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أهمية الاستثمارات الهندية المتنوعة في الاردن والتي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة. جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس السفير الهندي في عمان انور حليم ، حيث تطرق أثناء اللقاء الى دور هيئة الاستثمار في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والسعي في مساعدتهم لتطوير استثماراتهم وزياداتها من خلال الارتقاء بنوعية الخدمات وطريقة تقديمها والإسراع في تنفيذ متطلبات المستثمرين، مبينا ان الاستثمارات الهندية تحظى برعاية خاصة كباقي الاستثمارات في المملكة وأن أبواب هيئة الاستثمار مفتوحة أمام المستثمرين في الأوقات كافة وان خدمة صوت المستثمر وهي خدمة جديدة أضيفت الى خدماتنا بما يضمن سرعة التواصل مع المستثمرين والإجابة على جميع الاستفسارات والمقترحات التي يقدمها المستثمرون بطرق الاتصال المتنوعة.
وتطرق الدكتور الوزني الى حزمة القرارات الحكومية الأخيرة والهادفة الى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار واهميتها للمستثمرين . وتحدث السفير الهندي، من ناحيته، عن الرعاية التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين الهنود في المملكة ووجود شركات استثمارية هندية تبحث عن فرص استثمارية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لافتا الى ضرورة التنسيق مع الهيئة في الأيام القادمة لتنظيم نشاطات ترويجية بهدف تعريف الشركات الاستثمارية بالفرص الاستثمارية في الاردن.-(بترا)

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