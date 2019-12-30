الوزني: الاستثمار السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات

عمان- أكد رئيس “هيئة الاستثمار” الدكتور خالد الوزني، أن هناك إرادة سياسية عليا وبتوجيهات ملكية سامية داعمة لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الوزني، خلال ندوة حوارية بعنوان “الاقتصاد في الأردن وتشجيع الاستثمار” في جامعة الإسراء: “إن الاستثمار هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات وتحقيق التنمية، لذلك نسعى في هيئة الاستثمار بالتشارك مع الجهات كافة في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة من خلال الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار التشريعي والشفافية والنزاهة وسيادة القانون ومنافسة تكلفة عناصر الإنتاج، إضافة إلى توفير حوافز وإعفاءات مالية منافسة للمستثمرين”.

وأكد أن الاقتصاد الوطني منفتح إقليميا ودوليا من خلال موقعه الاستراتيجي وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى الصمود أمام الصدمات الإقليمية والدولية كافة وحسن إدارتها واستدامة الاستقرار النقدي والمالي، مشيراً إلى استمرار الدولة الأردنية في التنظيم والتشريع والرقابة بما يضمن تنافسية عالية للاقتصاد الوطني تنعكس إيجاباً على واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأضاف “أن هيئة الاستثمار حريصة على أن تكون بيتا وصوتا للمستثمر والجهة المعنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في مراحلها كافة قبل وأثناء وبعد الإنشاء والإنتاج، من خلال التشاركية الكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأردني”.

وعلى هامش الندوة، قدم رئيس جامعة الإسراء الدكتور أحمد نصيرات درعاً تذكارية للدكتور الوزني.-(بترا)