الوزني: الاستثمار مفتاح الاقتصاد ونسعى لجذب استثمارات بـ2 مليار دولار

حسين الزيود

الزرقاء- أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن الاستثمار هو مفتاح نمو الاقتصاد الأردني، وأن المستثمر يقرأ كافة المؤشرات والتقارير الدولية ويضعها في عين الاعتبار ليحقق استثماره عائدا كبيرا.

وقال الوزني خلال محاضرة في الجامعة الهاشمية عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بعنوان البيئة الاستثمارية في الأردن واستشراف المستقبل، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق الزبون، إن رؤيتنا في الهيئة أن يكون الأردن وجهة المستثمر المفضلة ، وأن يحقق أفضل العوائد ويستغل أفضل الفرص، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة هذا العام ستصل إلى (2) مليار دولار، من خلال التوسع في جذب الاستثمار للفرص الحقيقية جغرافيا وقطاعيا.

ولفت إلى أن الهيئة تطمح إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية وسيادة القانون وممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري إلى مراكز أفضل، إذ أن هذه التقارير تعد حيوية لاتخاذ القرار الاستثماري المحلي والإقليمي والعالمي، منوها إلى سعي الهيئة، إلى تخفيض عدد الأيام للبدء بالنشاط التجاري من (12) يوما إلى (8) أيام، وتخفيض إجراءات بدء النشاط التجاري من (7) إجراءات إلى (4) إجراءات.

وقال الوزني انه سيتم العمل على تحديد الهوية الاستثمارية للدولة من حيث المناطق والقطاعات، وتوفير الفرص الاستثمارية والإعلان عنها، وتعزيز الترتيب التنافسي العالمي للسهولة في بدء الأعمال، وتقديم حزمة من الفرصة المنوعة جغرافيا وقطاعيا، وتوفير منصة خدمات موحدة متطورة وذكية، وتقديم رعاية شاملة ودائمة للاستثمار والمستثمرين، مبينا أن الحقائق الثابتة عن الاستثمار ومنها التنافس على الاستثمار عالميا وليس إقليما فحسب.

واشار إلى أن الاستثمار يبحث عن العوائد وأن التقارير والسمعة الدولية هي الأساس في نظر المستثمرين، إذ يعد الأردن في موقع متقدم جدا في تحسين البيئة الاستثمارية وفق المؤشرات الدولية.

وأوضح الوزني أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يسمح بتحريك أموال المستثمرين دون قيد أو شرط، معلنا عن البدء بهندسة العمليات لتحفيز الاستثمار ومن أبرزها تبسيط الإجراءات وتعزيز النافذة الواحدة بمنحها صلاحيات واسعة، وحوسبة كافة الإجراءات من خلال المنصة الالكترونية عبر خدمات ذكية، والحلول الإلكترونية.

وأشار إلى دعم الإرادة السياسية العليا عبر التوجيهات الملكية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم فرص استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومناطقه المختلفة (الترويج الجغرافي والقطاعي)، ومنح حوافز للاستثمار تتواءم وأولويات الاقتصاد، والتي أهمها اليوم توليد فرص العمل وتحقيق التنمية اللامركزية، مشيرا إلى أهمية المشاريع الريادية وأن الهيئة معنية بدعمها ودعم الشباب.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق الزبون، على أهمية عقد مثل هذه الندوات القيمة والنقاش الطلابي الثري، داعيا إلى نشر المحاضرة على موقع الجامعة الإلكتروني ليستفيد منها أكبر عدد من الطلبة باعتبار التوعية الاقتصادية حاجة أساسية لكل طالب وأن التعريف بمهام المؤسسات الوطنية واجب على الجامعات.

ولفت إلى أن الجامعة ستتعاون مع الهيئة لاستغلال المنطقة المحيطة بالجامعة وإنشاء الحاضنات العلمية والريادية لتدريب الطلبة واستثمارها بالمشاريع الريادية التي تحقق أهداف الجامعة والهيئة.