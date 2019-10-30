الوزني: الحزمة الحكومية تهدف لتحسين البيئة الاستثمارية في الاردن

عمان- الغد- قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان الهيئة تعمل جاهدة على جذب الاستثمار الى المملكة من خلال تطوير البيئة الاستثمارية حتى نصل الى طموحنا بان يكون الأردن مقصداً استثمارياً لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالناتج المحلي الإجمالي.

واضاف خلال ندوة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل ادارها عضو الجماعة العين صخر دودين ان الحزمة التي اطلقتها الحكومة مؤخرا تهدف الى تحسين البيئة الاستثمارية في الاردن و جذب المستثمرين من خلال تشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مناطق الاردن المختلفة .

واكد على اهمية إعادة تنظيم إجراءات الاستثمار بإلغاء الإجراءات التي لا ضرورة لها وربط الهيئة مع الجهات ذات العلاقة إلكترونياً من خلال نافذة استثمارية واحدة تُعنى بهذا الجانب بحيث يقوم المستثمر بكل إجراءاته في مكان واحد.

وقال أن الأردن بيئة استثمارية جاذبة نظراً لوجود المواد الخام وهي تنافسية اضافة الى ان السياحة تعد منجماً مناسباً للاستثمار وكذلك الفوسفات والبوتاس والاملاح وغيرها وأن التنافسية تتمثل بالانتاج بكلف أقل وبجودة أعلى وهو ما يجب ان يطور و ينظم بالشكل الصحيح الذي يجذب الاستثمار و يعود بالنتاج الاعلى الذي نطمح اليه.

وقال الوزني إن الهيئة استحدثت وحدة للمستثمرين من أجل حمايتهم من خلال شرح الحالة التي يعاني منها وذلك للوقوف إلى جانبه وهي وحدة دورها قانوني وفي مطلع الشهر المقبل ستصبح نافذة المفعول.

وقال ان الهيئة اعدت خريطة استثماريه لارشاد المستثمرين الى الاستثمارات التي لها جدوى اقتصاديه في كل محافظة وبلديه في المملكه لتوزيع مكتسبات التنمية على جميع سكان الاردن

واشار الى ان توفر عنصر الامن ولاستقرار في المملكه مهم جدا للاستثمارات ولكنه ليس كاف مما يستدعي الاخذ باجراءات اخرى قادرة على اقناع المستثمرين بانهم سيحققون ارباحا من استثماراتهم في المملكه وان الدولة الاردنية توفر لهم كافة المتطلبات التي تحقق ذلك.