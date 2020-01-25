الوزني: المملكة تسعى لتكون حاضنة للمشاريع الريادية ورؤوس الأموال المغامرة

عمان- قال رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني إن الأردن سجل إنجازات واسعة في مجال المشاريع الريادية في المنطقة، وحاز على المركز الأول في عدد المشاريع الريادية الرقمية، مشيرا الى أن المملكة تعمل لتكون حاضنة للكفاءات والمشاريع الريادية، والمستثمرين ورؤوس الأموال المغامرة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأضاف في بيان أصدرته الهيئة، اليوم السبت، عقب توقيع مذكرة تعاون مع شركة “موضوع. كوم”، إن هيئة الإستثمار تعمل على تبسبيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل بما يشجع جذب الإستثمارات وتوطين القائم منها، مؤكدا دعم الحكومة للمشاريع الريادية خصوصاً لدى الشباب.

وأشاد الوزني بشركة “موضوع ” معتبرها مثالا حيّاً على واقع الشركات الأردنية المتميزة في تغذية المحتوى العربي، مؤكداً أن الشباب الأردني خطى خطوات كبيرة ومبتكرة في ريادة الأعمال، فضلاً عن تقديم الأفكار الإبداعية بما يخدم السوق المحلي والأسواق في المنطقة.

واعتبر مؤسس شركة “موضوع دوت. كوم” رامي القواسمي الشراكة مع هيئة الاستثمار الأردنية، إضافة نوعية ومميزة للمجموعة، مؤكداً انه سيتم العمل على إعادة بث محتوى الأخبار التابعة للهيئة من خلال تطبيق “موجز”، بما يضمن وصول أخبار ونشاطات وانجازات الهيئة إلى أكبر عدد من المتابعين لـ”موضوع. كوم “.

ويعد “موضوع. كوم” أكبرموقع شامل ينشر مقالات عالية الجودة باللغة العربيّة، ويعمل على مواكبة متطلبات عصر المعرفة وصناعة المحتوى الرقمي بسرعة ودقة وصولاً لأن تكون رحلة البحث عن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت أكثر متعة وشمولاً.

ووقع المذكرة عن هيئة الإستثمار رئيسها الدكتور خالد الوزني وعن شركة “موضوع. كوم” مؤسسها رامي القواسمي.

–( بترا )