الوزني: بطاقات إلكترونية للمستثمرين الشهر الحالي

الرمثا- تعتزم هيئة الاستثمار إطلاق بطاقات إلكترونية للمستثمرين الشهر الحالي، نظرا لأهمية الاستثمار الصناعي في الاردن، بحسب رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني.

وقال خلال لقائه مستثمري مدينة الحسن الصناعية في الرمثا اليوم الثلاثاء، إنه سيتم خلال العام المقبل اطلاق 104 خدمات إلكترونية، وستكون هناك آلية الكترونية للتظلمات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي، بحيث يتمكن المستثمر من وضع شكواه واستلام الرد عليها من خلال تلك الخدمة.

واكد الوزني أن الهيئة ستكون الجهة الرسمية بالمملكة للمستثمرين مع الجهات الحكومية كافة، وسيتم تذليل التحديات التي تواجههم لتطوير البيئة الاستثمارية ولتكون المملكة مقصداً استثمارياً من خلال المزيد من التشاركية مع القطاع الخاص الأردني.

وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية، عمر جويعد، أن عدد الاستثمارات الصناعية في المدينة وصل حتى نهاية منتصف هذا العام ما يقارب 143 شركة صناعية عاملة بمختلف المجالات الصناعية وبحجم استثمار 276 مليون دينار، وفرت نحو 29 الف فرصة عمل.

واوضح أن صادرات المدينة وصلت ما يقارب 90 بالمئة من صادرات محافظة اربد الصناعية ما يدل على الأهمية الكبرى للمدينة ودورها الاقتصادي، ولاسيما انها تشكل الحاضنة الأكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة.

واكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان اهمية القطاع الصناعي كرافد وطني له دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما يتمتع به من ميزات فريدة قل مثيلها في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويسهم بشكل مباشر بـ 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى جملة من التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصناعي، أبرزها نقص العمالة المحلية والضرائب والرسوم وارتفاع كلف الطاقة.

ودعا رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف إلى تفعيل دور المدن الصناعية في التخفيف عن المستثمرين، لافتا إلى ان الإجراءات التي يقوم بها المستثمر تعيق حركة الاستثمار وتطويره وجذب المستثمر الخارجي.

وفي نهاية الزيارة، اطلع الوزني خلال جولة ميدانية على واقع بعض الشركات والمصانع في المدينة، والصعوبات والقضايا التي تواجه بعضها.-(بترا)