تكليف هيئة الاستثمار بدراسة إنشاء صندوق استثماري وطني

الغد- أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبتوجيهات ملكية سامية كلف هيئة الاستثمار بقيادة فريق لدراسة إنشاء صندوق استثماري وطني بمشاركة جميع الأردنيين.

وأكد الوزني أن الأردن يزخر بفرص إستثمارية واعدة ومربحة للمستثمرين، مستعرضاً خلال كلمته أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في الملتقى، مؤكداً أن البيئة الإستثمارية في الاردن بيئة واعدة وجاذبة للإستثمار.

وقال هيئة الإستثمار هي بيت وصوت المستثمر وهي الجهة المعنية بمتابعة المستثمر ومراحل مشروعه الإستثماري منذ لحظة التفكير بإقامة مشروعه الإستثماري إلى لحظة الإنتاج وما بعد الإنتاج، مؤكداً أن هيئة الإستثمار تقوم بدور تشاركي تكاملي مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل وتسيير كافة الأمور أمام المستثمرين.

وخلال الملتقى عرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، أبرز الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة، مؤكداً على أهمية استقطاب مستثمرين جدد من رجال الأعمال الأردنيين المغتربين في السعودية لما تتمتع به العقبة من ميز تنافسية عديدة تجعلها وجهة مميزة للمستثمرين من مختلف دول العالم وخصوصا رجال الأعمال الأردنيين المغتربين.

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي، أستعرض أهم الفرص الاستثمارية في سوق عمّان المالي، وجدد دعوته للاستثمار في السوق المالي لما لهذه الاستثمارات من عائد استثماري منافس، وأكد على أن إقبال المستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام على الاستثمار في السوق المالي الأردني يعتبر دليل واضح على قوة الاستثمار في هذا النوع من الاستثمارات وأن الهيئة تسعى لاستقطاب المزيد من المستثمرين وخصوصاً من رجال الأعمال المغتربين الأردنيين.

وعرفت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف المشاركين في الملتقى باستثمارات الصندوق المتنوعة، مستعرضه تجربة الصندوق في الاستثمار داخل الأردن وابرز القطاعات المستهدفة للاستثمار، مؤكده سعي الصندوق الى البحث عن شركاء استراتيجيين محليين وخارجيين لديهم المعرفة الفنية والتخصص.

وتم خلال الملتقى عرض الفرص الاستثمارية في منطقة معان التنموية قدمه المدير التنفيذي لشركة معان التنموية المهندس حسين كريشان، الذي تحدث بدوره عن منطقة معان التنموية والميز التنافسية التي تتمتع بها المنطقة وجاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات الواعدة في منطقة معان التنموية وخصوصاً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعديد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد، الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة والمزايا الممنوحة للشركات الصناعية داخل هذه المدن.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمنطقة الثريا الصناعية التنموية السيد محمد الحسبان، الفرص الاستثمارية في المنطقة، كونها منطقة صناعية جاذبة للاستثمار وتتمتع بقربها من العراق وسوريا، ولما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي مميز يسهم في دعم الصناعة الأردنية.

مدير عام شركة المناطق التنموية بالوكالة المهندسة أمل زنون استعرضت أمام المشاركين أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة البحر الميت التنموية ومنطقة عجلون التنموية والمناطق الحرة في المملكة.

وأبدى رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في الملتقى استعدادهم لدارسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال الملتقى لتكون هذه الفرص خارطة لاستثماراتهم القادمة في المملكة.