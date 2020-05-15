الوزني يؤكد متابعة مصالح المستثمرين رغم إجراءات كورونا

عمان – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث اتخذت ضمن إجراءات حكومية معنية بالشأن الإقتصادي.

وقال الوزني خلال مشاركته بالجلسة الحوارية مساء امس الخميس، التي نظّمها مركز الشفافية الاردني بعنوان الشفافية في الاستجابة للأزمات (نموذج هيئة الاستثمار)، انه رغم الأزمة والتي كان لها أثر واضح على أغلب إقتصادات العالم والأردن جزء من هذا العالم يتأثر بما تتأثر به باقي الدول، إلى أننا نتطلع بإيجابية للقادم خاصةً في مجال الإستثمار ، فما زال يرد لهيئة الاستثمار لغاية الآن اهتمامات واتصالات من قبل رجال أعمال يرغبون في التعرف على آليات الإستثمار والتعاون المشترك خاصة في المجال الطبي والمعقمات واللوازم الطبية واللقاحات.

وتابع، “أننا في هيئة الاستثمار ورغم توقف العديد من وسائل التواصل الا أننا قمنا بإعداد خطط بديلة خاصة في مجال ترويج البيئة الإستثمارية والفرص الإستثمارية، حيث بدأنا بترتيب لقاءات عن بعد مع رجال أعمال في دول عربية وغير عربية ومع رجال أعمال أردنيين مغتربين في الخارج وذلك لتوجيه إهتمامتهم الإستثمارية للإستثمار في الأردن”.

وفيما يتعلق بتمكين الإستثمارات القائمة وخطة هيئة الإستثمار المستقبلية، قال رئيس هيئة الإستثمار قمنا في هيئة الإستثمار بوضع خطة عمل ومبادرة لمنعة الإستثمار وإستدامة محركات الاقتصاد تتضمن عدة محاور تركز على استثمارات ريادية واعدة واستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية واستثمارات قائمة ومرشحة للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي، وقمنا في الهيئة بتشكيل فريق عمل إدارة الأزمات من خلال تعاوننا مع الشركاء في المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية وذلك للخروج بتوصيات تساهم بتحسين الظروف الاستثمارية للمشاريع القائمة ووضع خطة عمل ترويجية موحدة للبناء عليها في جذب المزيد من الاستثمارات المستهدفة ومواكبة ما يستجد من تطورات على الساحة الإقتصادية والإستثمارية.(بترا)