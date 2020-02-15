الوزني يدعو الشباب للتطور لمواكبة العالم

عمان-الغد– أكّد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن الأردن مليء بالفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر، إضافة إلى بيئة استثمارية جاذبة واقتصاد متنوع جعلت الأردن وجهة للمستثمرين، جاء ذلك خلال ندوة حوارية مع نخبة من الشباب الأردني نَظّمَها منتدى شباب الأعمال الأردني.

وقال الوزني إنه يجب على الشباب الأردني العمل على تطوير أنفسهم لمواكبة التطور الحاصل في العالم، والتركيز على تطوير المهارات الخاصة باللغة ومهارات الحاسوب وتطوير مهارات التواصل.

وبيّن أن الأردن يتميز بالمشاريع الريادية، لذلك قُمنا في هيئة الاستثمار بفتح نافذة خاصة لاستقبال المشاريع الريادية ودعمها وتشبيكها مع الجهات الداعمة إذا تطلب الأمر، وذلك بهدف رؤيتها على أرض الواقع.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن هيئة الاستثمار قامت وبالتشارك مع كافة الجهات الحكومية بإطلاق ٦٨ فرصة استثمارية في كافة القطاعات وسيتم العمل على ترويج تلك الفرص وعرضها على المستثمرين بهدف توجيههم لها.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة الجهود في الترويج للبيئة الاستثمارية في المملكة، فالترويج لجذب الاستثمار إلى الأردن ليس مسؤولية هيئة الاستثمار فقط بل هي مسؤولية الجميع من القطاعين العام والخاص والمجتمع.