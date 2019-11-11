الوزني يفتتح مكتبا لتنسيق شؤون المستثمرين الأردنيين في الخليج

الغد- أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني يوم أمس من دولة الكويت الشقيق عن افتتاح هيئة الإستثمار مكتب خاص لتنسيق شؤون المستثمرين الأردنيين المغتربين في الخليج، جاء ذلك خلال رعايته لافتتاح ملتقى رجال الأعمال المغتربين الأردنيين الأول في دولة الكويت.

وأكد الوزني جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمارات التي تشغّل الأيدي العاملة الأردنية والتي يكون لها عائد مالي مجزِ للمستثمرين، مستعرضا خلال كلمته أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في الملتقى.

وبين الوزني خلال الملتقى أهم القرارات الحكومية التي تم إقرارها مؤخراً لتحفيز وتنشيط الاستثمار والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، مؤكداً ان هيئة الاستثمار هي بيت المستثمر الوحيد التي تحتضن المستثمر ومشروعه الإستثماري، وهي صوت المستثمر مع كافة الجهات الحكومية.

من جانبه، رحب السفير الأردني لدى دولة الكويت الشقيق السيد صقر أبو شتال بالحضور، وأثنى على الجهود الاستثنائية التي تبذلها هيئة الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الواعدة للمملكة، وأكد جاهزية كادر السفارة للتعاون مع هيئة الاستثمار لترويج الفرص الاستثمارية في المملكة.

وخلال اللقاء، عرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، أبرز الفرص الاستثمارية في العقبة وأكد على أهمية استقطاب مستثمرين جدد من رجال الأعمال الأردنيين المغتربين في الكويت لما تتمتع به العقبة من ميز تنافسية عديدة تجعلها وجهة مميزة للمستثمرين من مختلف دول العالم وخصوصا رجال الأعمال الأردنيين المغتربين.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي، أهم الفرص الاستثمارية في سوق عمّان المالي، وجدد دعوته للحضور للاستثمار في السوق المالي لما لهذه الاستثمارات من عائد استثماري منافس.

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف استعرضت قصص النجاح للاستثمارات التي يستثمر بها الصندوق، وأكدت جاهزية الصندوق للدخول كشريك استراتيجي في المشاريع النوعية التي من الممكن إقامتها في المملكة، حيث يتمتع الصندوق بكونه أكبر صندوق استثماري سيادي في المملكة.

وخلال الملتقى تم عرض الفرص الاستثمارية في منطقة معان التنموية قدمه المدير التنفيذي لشركة معان التنموية المهندس حسين كريشان، الذي تحدث بدوره عن منطقة معان التنموية والميز التنافسية التي تتمتع بها المنطقة وجاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات الواعدة في منطقة معان التنموية وخصوصاً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعديد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية السيد عمر جويعد، الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة والمزايا الممنوحة للشركات الصناعية داخل هذه المدن.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمنطقة الثريا الصناعية التنموية السيد محمد الحسبان، الفرص الاستثمارية في المنطقة، كونها منطقة صناعية جاذبة للاستثمار وتتمتع بقربها من العراق وسوريا، ولما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي مميز يسهم في دعم الصناعة الأردنية.

وأبدى رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في الملتقى استعدادهم لدارسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال الملتقى لتكون هذه الفرص خارطة لاستثماراتهم القادمة في المملكة.

وعلى هامش الملتقى الاستثماري التقى رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني والوفد الاردني المرافق، وزير التجارة والصناعة الكويتي السيد خالد الروضان حيث تباحثا في سبل تعزيز التعاون ما بين البلدين الشقيقين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، كما تم لقاء المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الكويت السيد بدر العجيل، حيث تم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وأبدى الجانب الكويتي استعداده لزيارة المملكة ودراسة الفرص الاستثمارية المعروضة لما تتمتع به هذه الفرص من إمكانية لتحقيق عائد استثماري مجزِ للمستثمرين الكويتيين،

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الجولة الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار لدولة الكويت الشقيق وللمملكة العربية السعودية بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية لترويج البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة والتي ستكون خلال الفترة الواقعة بين ١٠ و ١٤ تشرين ثاني ٢٠١٩.