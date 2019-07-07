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الوزير أبو رمان يروي: هكذا عشت “التجربة الدنماركية” (فيديو)

منذ 3 ساعات
د. محمد أبو رمان وزير الشباب - (تصوير: ساهر قداره)

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عمان – الغد – تندر وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان على التعليقات التي تلت إعلانه عن اكتشافه خلال زيارة ميدانية لإربد مؤخرا، وجود مركزاً شبابياً “عالي الجاهزية (…) يضاهي المركز الثقافي الملكي” لكنه “مغلق لقرب موقعه من المدينة الصناعية” في المدينة.

وقال إن البعض علق على الحادثة بوصفها بـ”التجربة الدنماركية”، في إشارة إلى الفيلم المصري الشهير للنجم عادل إمام، الذي لعب فيه دور وزير الشباب، ومرّت أحداثه بتفاصيل كوميدية عديدة.

الوزير أبو رمان تحدث في مقابلة موسعة مع “الغد” عن واقع المراكز الشبابية في المملكة، مقدما أمثلة حية على ما شاهده خلال إحدى الزيارات لمركزي شباب وشابات في إربد.

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