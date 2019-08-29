الوزير البطاينة يقنع المتعطلين بلواء الطيبة العمل بالقطاع الخاص



موفق كمال

عمان- التقى وزير العمل نضال البطاينة، مساء الخميس، المتعطلين عن العمل في لواء الطيبة داخل غرفة تجارة اربد لتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص بعد ان وفر لهم فرص عمل لائقة.

وحسب مصادر من داخل الاجتماع فإن البطاينة أكد للمتعطلين عدم إمكانية تشغيلهم او غيرهم في وظائف حكومية، الا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ووفقا للقانون وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المواطنين كما أضاف لهم ان القطاع العام مشبع،

وفي الوقت الذي ابدى بعض المتعطلين احتجاجهم على العمل بالقطاع الخاص وفق توجهات الوزارة وغادروا الاجتماع، فإن البعض الآخر ابدى رغبته العمل في القطاع الخاص بعد ان أيدوا البطاينة بطروحاته بأن العمل في القطاع الخاص هو ما يحرك عجلة الإنتاج وليس العمل بالقطاع العام.

وكان الوزير البطاينة قبل مغادرته مدينة اربد توجه إلى لواء الطيبة، والتقى مجددا المتعطلين الذين غادروا الاجتماع وبحضور محافظ اربد وتمكن من إقناعهم ضرورة القبول بالعمل في القطاع الخاص، مثمنا مبادرتهم كونهم السباقين بتنفيذ رؤى وتوجهات الحكومة في العمل بالقطاع الخاص. من جهتهم، ثمن أهالي الطيبة حرص الوزير وجهوده وودعوه بحفاوة.