الوزير الصفدي ردا على النائب العرموطي: لانقبل أي مساس بسيادتنا

جهاد المنسي

عمان- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، اليوم الاحد، ردا على مداخلة للنائب صالح العرموطي ان الاتفاقية الدفاعية بين الاْردن والولايات المتحدة جاءت لتأطبر التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وجيشنا ونحن لا نقبل اي مساس بالسيادة وهي تنص بشكل واضح على الالتزام بالسيادة وكل بنود الاتفاقية ملتزمة بالاتفاقيات والاتفاقية لا تخول القوات الامريكية القيام بأعمال قتالية وإنما عمليات تدريب والتعاون العسكري الامريكي الاردني ليس حديد،

وبين الصفدي أن هذا التعاون قديم ومنذ فترة طويلة واتفاقية الدفاع ليست جديدة وإنما موقعة بين دول مختلفة وهي تركز على تأطير التعاون الدفاعي وبما يعزز امّن المملكة واستقرارها.