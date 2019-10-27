الوزير المعاني استقال احتجاجاً وهذه الأسباب

تيسير النعيمات

عمان- أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، وليد المعاني، مساء اليوم الأحد، لـ”الغد” أنّه قدم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دون توضيح الأسباب.

لكن مصادر قالت لـ”الغد”، إنّ “استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين الأخير”.

وجاء تقديم الاستقالة بحسب المصادر “قبل تعديل حكومي مرتقب”.

وأضافت المصادر أنّ “الرزاز قام بالتنسيب بتعيين أمين عام وزارة التربية سامي السلايطة لهيئة مكافحة الفساد، وكان الأمين العام الوحيد الأصيل في مكافحة الفساد علمًا بأن الوزارة بحاجة لأمين عام آخر منذ ٦ شهور ودون إعلام المعاني بذلك”.