الوزير المعاني بين تغريدتين

عمان- الغد- وقع وزير التربية والتعليم، الدكتور وليد المعاني، في شباك انتقادات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدتين كتبهما عبر صفحته على “تويتر”.

وواجه الوزير انتقادات بالجملة بعد أن كتب تغريدة شكر فيها كل من ساهم في تصحيح دفاتر امتحانات التوجيهي، دون الإشارة إلى المعلمين.

وكتب الوزير: “أما وقد أنهت مراكز تصحيح دفاتر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أعمالها في المباحث جميعها فإني أقول لمن عمل في تلك المراكز من رؤساء وفنيين وإداريين وغيرهم: تحملتم عبء الأمانة وثقل المسؤولية وأديتم واجبكم بكل حرفية اقتدار، فبوركت جهودكم، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان”.

أما وقد أنهت مراكز تصحيح دفاتر امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أعمالها في المباحث جميعها فإني أقول لمن عمل في تلك المراكز من رؤساء وفنيين وإداريين وغيرهم: تحملتم عبء الأمانة وثقل المسؤولية وأديتم واجبكم بكل حرفية اقتدار، فبوركت جهودكم، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان. — Walid Maani (@WalidMaani) July 13, 2019

فعاجله الناشطون بسيل من الانتقادات كونه شكر رؤساء المراكز والفنيين والإداريين، دون أن يشير إلى المعلمين.

لكن الوزير سارع للتوضيح بتغريدة ثانية لكنها لم تسلم من الانتقادات، كونه كتبها مليئة بالأخطاء الإملائية.

ورد المعاني: “ياسيدي المعلمون هم الفنيون الدين ذكروا، اما غيرهم فهم كل من سلعد في العملية من اجهزة أمنية ومساندة وغيرها”.