الوزير حنيفات مستغرب من قرار أستراليا بشأن تمور الأردن

عبدالله الربيحات

عمان- استغرب وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات من قرار السلطات الاسترالية بمنع دخول التمور الاردنية الى بلادها، وذلك بعد إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس الكبد الوبائي بدعوى أنها ناتجة عن تلوث التمور الاردنية بحسب ما ذكرت السلطات الاسترالية، لافتا الى أن المملكة صدرت لاستراليا 20 ألف كيلو من التمور ذات الجودة العالية.

ورجح حنيفات في تصريحات لـ “الغد”أن تلوث التمور أو فسادها ربما يكون بسبب سوء التخزين داخل البلد المستوردة أو نتيجة أخطاء في إعادة التعبئة، مستبعدا أن تكون ملوثة.

وأشار إلى أن “الوزارة لم تتسلم لغاية الان أي تقارير موثقة تثبت بشكل علمي ومخبري أن التمور الاردنية هي سبب إصابة المواطنين الثلاثة”.

وقال: “نحن نتابع مع السفارة الاسترالية في عمان مجريات القرار والاسباب التي أدت اليه، الا ان العطلة في استراليا خلال أمس واليوم حالت دون التحقق من ذلك”.