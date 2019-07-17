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الوزير شويكة تتذوق أطباق “توب شيف” العالم العربي علي الغزاوي بحفل تكريمه – صور

منذ 4 دقائق

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عمان – رعت وزيرة السياحة والآثار مجد محمد شويكة، حفل الغذاء الذي أقامته الأكاديمية الملكية لفنون الطهي امس بمناسبة فوز خريج الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الشيف علي الغزاوي بلقب توب شيف العالم العربي MBC Top Chef لموسمه الثالث.

أُقيم الحفل في مقر الأكاديمية وتخلله كلمة ترحيبية أُلقيت من قبل مدير الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الشيف جاك روسيل والتي أبدى من خلالها فخر وسرور الأكاديمية بالنجاح الذي حققه خريجها ولكونه المتسابق الأردني الوحيد في البرنامج منذ موسمه الأول.

وأشارت الوزيرة شويكة الى عظيم الانجاز الذي حققه الشيف الغزاوي مشيرة في الوقت نفسه الى اهمية ان يتطلع الشباب الى التميز والنجاح واستثمار الفرص للوصول الى الاهداف والانجازات على مختلف الاصعدة.

بدوره قدم الشيف الغزاوي الشكر للاكاديمية على دعمها له، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الفوز الكبير وتمثيل الاردن في المحافل الدولية الذي سيساهم في وضع الاردن في مصاف الدول العالمية في هذا المجال.

وتضمن حفل الغداء قائمة طعام من سبعة أطباق معدّة من قبل الشيف الغزاوي والتي تتكون من نكهات عربية تقليدية مُعدّة بتقنيات الطهي الفرنسية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشيف بمنحه درع تذكاري بهذه المناسبة.

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