الوزير غير المناسب في اللحظة غير المناسبة

هآرتس

أسرة التحرير

2.4 مليون تلميذ، نحو 200 ألف مربية ومعلمة. وأكثر بقليل من 5 آلاف مدير ومديرة بدأوا أمس السنة التعليمية الجديدة، تحت الظل المهدد لكورونا. الأوائل رافقهم ملايين الآباء والأمهات، الذين تابعوا بقلق متزايد استعدادات وزارة التعليم لتنفيذ القرار المفاجئ لاستئناف التعليم.

إن المهزلة الزائدة حول فتح المدارس في المدن الحمراء مسجلة على اسم الوزير يوآف غالنت. هذا مثال آخر على الاهمال الحكومي في التصدي المتواصل للوباء. لقد جسد الصراع الأخير بين غالنت وبين البروفيسور روني جمزو الاضرار التي يلحقها أسلوب الادارة ذات نزعة القوة لوزير التعليم – من التشوش وانعدام اليقين لآلاف الأهالي وحتى الاضعاف لقوة ووزن رجال المهنة. حتى جلسة كابينت كورونا يوم الاثنين ليلا – قبل بضع ساعات من فتح المدارس – واصل غالنت الادعاء بان سنة التعليم ستبدأ في كل البلاد، بما في ذلك في المدن ذات معطيات الإصابة العالية. وبزعمه، فانه “اتخذ القرار بعد تقويم للوضع وتحليل مرتب للمعطيات وفي ظل التعاطي مع توصيات المحافل المهنية”.

اما محاولة فهم أي معطيات ومحافل مهنية يدور الحديث عنها فلم تعط أي نتيجة. وبالمقابل، كان البروفيسور جمزو والخبراء الذين يشيرون عليه متفقون في الرأي على أن بدء السنة الدراسية في المدن الحمراء “سيؤدي إلى انفجار الإصابة بالمرض في هذه المدن وفي مدن اخرى”. اما القرار بعدم التعليم في المدن الحمراء فسيكون ساري المفعول حتى يوم غد: بعد ذلك ربما تستأتف الحرب.

إن المخطط الذي نشره غالنت لاستئناف التعليم من شأنه أن يفاقم الفجوات بين التلاميذ الذين على أي حال يضعون إسرائيل في اسفل قائمة الإنجازات في الاختبارات الدولية. والقرار بان يتعلم التلاميذ من الصف الخامس حتى الثاني عشر عن بعد على مدى نصف الأسبوع فليس قابلا للتنفيذ بالنسبة للكثيرين. وحسب وزارة التعليم نفسها، ينقص نحو 150 ألف حاسوب في منازل التلاميذ. واعترفت اوساط الوزارة بان نصف الحواسيب فقط ستشترى وتوزع حتى نهاية 2020، والباقي في النصف الثاني من السنة الدراسية.

لقد كان سلوك غالنت حتى الآن يبعث على التخوف بانه “ليس جاهزا لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تنطوي عليها السنة الجديدة، من التعليم في ظروف جديدة وحتى توسيع الفجوات بين التلاميذ. جهاز تعليم ضخم، معقد ومنقسم لا يحتاج إلى قائد يعرف كل شيء وينزل الأوامر، وليس لتصريحات عليلة في أن “على التلاميذ أن يعرفوا بان وزير التعليم لا يخاف”، مثلما قال قبل بضعة أيام. هذه تكشف فقط قصر يد وتفكير وزارة تعليم مركزية.

أكثر مما في الماضي، مطلوب الآن الانصات للميدان: للمعلمات وللمديرات، لرجال السلطات المحلية وللجان الأهالي.