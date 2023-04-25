الوسائل التعليمية اللامنهجية.. شراؤها جاهزة كيف يضعف مهارات الطلبة؟

تغريد السعايدة

عمان- بعد أن كانت إحدى طرق المتعة والشغف لدى الطلبة، لم تعد الوسائل التعليمية اللامنهجية طريقة للتعبير عن إبداعهم في الأنشطة المساندة للعملية التعليمية، بعد أن انتشر وبشكل “لافت” اعتماد كثير من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية على “الوسائل التعليمية الجاهزة” التي يباع أغلبها في المكتبات.

وكانت، في السابق، عملية تجهيز اللوحة التعليمية، يقوم بها الطالب بنفسه، بعد أن يتم توفير المواد الأولية له من قبل الأهل، أو من خلال المدرسة في الحصص الصفية؛ حيث يقوم الطالب بالقص والتركيب والتفكير المعمق في كيفية إنجاز وسيلته التعليمية، عدا عن المنافسة بين الطلبة في الإبداع بعمل الوسيلة، خاصة خلال فترات سابقة من القرن الماضي، التي غاب عنها التطور التكنولوجي الهائل.

والدة الطالب عمر خالد، في الصف السادس، قامت بشراء لوحة تعليمية من المكتبة لمادة العلوم مقابل مبلغ عشرة دنانير، من دون أن يقوم ابنها بأي مجهود يذكر، حيث لم يكن لها أي دور في تنمية قدرات ابنها بإنجاز اللوحة، إنما تسليمها كما هي.

تقول والدة عمر، إن ضيق الوقت جعلها تفعل ذلك، كما أن تقاعس ابنها وعدم رغبته بالقيام بأي مجهود يذكر يعدان سببا آخر، رغم أنها تدرك أن عمل اللوحات التعليمية من أجمل الأمور التي كانت تقوم بها خلال دراستها، سواء في حصص الفنون، أو المواد العلمية الأخرى، حيث كانت تجمع القصاصات والأوراق والألوان، لعمل لوحة يتم تعليقها على الحائط وتروس بكتابة “عمل الطالب …”.

وفيما يتعلق باللوحات التعليمية، فإن هناك مجموعات من الفتيات قمن باستغلال التطور التكنولوجي الكبير في مجال السوشال ميديا، وكذلك في برامج التصميم من أجل الإعلان عن استعدادهن لعمل لوحات للطلاب، مقابل أجر مادي؛ حيث لوحظ وجود عدد كبير من أولياء الأمور الذين تحمسوا للفكرة وباتوا يطلبون لوحات أبنائهم منهن.

ويعتقد مصممو اللوحات التعليمية الجاهزة للطلبة، أنهم يقومون بدور إيجابي في الحياة التعليمية للطلاب وتقديم لوحات مميزة يتم تجهيزها وفق أفصل برامج التصميم، وتتميز بدقتها وعمل الوسيلة بحسب طلب المعلم في الصف وكما يتمنى الطالب، من دون أي مجهود منه.

بيد أن الاختصاصي والمدرب التربوي الدكتور عايش النوايسة، يبين أن هنالك تغييرا في التعامل مع الأنشطة اللامنهجية في كل القضايا التعليمية؛ حيث تغيرت السلوكيات عما كانت عليه في السابق، وأصبح كل شيء جاهزا ومدفوع الثمن، والطالب في حال احتاج إلى بحث أو وسيلة تعليمية يتوجه للمكتبة ويستلمها جاهزة دون عناء أو تحليل منه.

وهذا، وفق النوايسة، تغيير سلبي واضح وله انعكاساته على عمليات التعلم والتعليم للطفل، ويعكس ثقافة الاعتماد على الآخرين، وقد يؤدي إلى حدوث ضعف في المهارات لديه، إذ يعد النشاط اللامنهجي الموجه من أهم أساليب التعلم والتعليم في التربية، حيث إن إعداد الوسيلة ما هو إلا طريقة لتقوية المهارات لدى الطلبة.

ومن أبرز تلك المهارات التي يتعلمها الطالب، يقول النوايسة إنه ينمي لديه التفكير التأملي، الرسم وإدارة الوقت، وغيرها من المهارات، وبالتالي، فإن هذه الانعكاسات الإيجابية لم تعد موجودة لدى الطلبة الذين يعتمدون اعتمادا كاملا على الوسائل الجاهزة، وأصبحت نوعا من أنواع التجارة.

وعلى الرغم من أن عمل اللوحات التعليمية في السابق كان يحتاج إلى مجموعة من المواد الأولية لتجهيزها، إلا أنها لم تكن بتلك التكلفة المالية المرتفعة، حيث كان الطالب يبحث عن تلك المواد من محيطه، في البيت وبين ألعابه، وحتى من أوراق الشجر، غير أنها الآن ولشراء لوحة تعليمية مميزة، يحتاج ولي الأمر إلى دفع مبالغ مالية على مدار العام لتلبية رغبة الطالب في التميز وتقديم اللوحات “دون جهد يذكر”.

وهو ما يؤكده النوايسة في الوقت ذاته، ويرى أن الوسائل التعليمية الجاهزة تشكل عبئا على الأهل من الناحية المادية، وهنا يكون الهدف التربوي منها انقضى منها تماماً، ولا تنعكس على أداء الطالب، وهنا ينصح النوايسة أولياء الأمور بأن نعلم الأبناء سلوكيات إيجابية بعيدة عن الاعتماد على الآخرين، كما أن المعلمين يقع على عاتقهم مسؤولية حث الطلبة على عمل وسائل بأنفسهم.

كما يرى النوايسة أن على التربويين في المؤسسات التعليمية أن يتشاركوا جميع الأطراف في هذه المسألة، وذلك من خلال ضبط وقت الأطفال، واللجوء لأسلوب التعليم النشط وإعداد الوسائل من خلال الغرف الصفية بمتابعة من المعلم، وهذا من شأنه أن ينمي روح الفريق لدى الأطفال، وأن نعد الأدوات في المدرسة للعمل بشكل جماعي بحت، ونحقق من ذلك الهدف التربوي والأخلاقي لديهم.

ووفق دراسات تربوية في التعليم، فإن الوسائل التعليمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي “الوسائل البصرية وتضم الأدوات والطرق الموجهة لحاسة البصر، مثل مجلة الحائط، ولوحة النشرات والإعلانات، والوسائل السمعية التي تحتوي على الطرق التي تخاطب حاسة السمع كالإذاعة المدرسية، التسجيلات الصوتية، والوسائل التي تعتمد على حاستي السمع والبصر في استقبال المادة التعليمية”.

الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن الوسائل التعليمية ينبغي أن تعتمد على ابتكار الطالب، وأن يفهم المطلوب من الدرس من خلال وسيلته.

ويرى مطارنة أن الوسيلة يجب أن تكون بسيطة وغير معقدة، وتناسب قدرة الطالب، حتى لا تكون عبئا على الأهل، وأن تعتمد على ما يتوفر لديه من مواد حتى لا يتكلف الأهل ماديا، ولكن ما نراه الآن هو تجهيزها للطالب وبتكلفة عالية، ولا يتحقق الهدف المرجو من تلك الوسيلة التعليمية، ولا يتم ربط الجانب النظري بالتطبيق، بل باتت فقط من أجل “العلامة”. ولذلك، يقول مطارنة “إن الوسيلة أصبحت بهذا الشكل لا فائدة مرجوة منها، وهذا يعود للمدرسة نفسها والمشرف على الوسائل، إذ يجب ألا يقبل وسيلة مقدمة بهذا الشكل من الطالب، ويؤكد على تجهيزها من الطالب، ليتحمل المسؤولية، ويحقق مهارات جديدة بالتصميم والإبداع”.

ووفق مطارنة، تحقيق الهدف من الدرس لا يتحقق من دون أن تكون الأدوات التطبيقية صحيحة بشكل كامل، وعلى المعلم أن يكون جزءا من تطوير مهارات الطالب ومن خلال الوسيلة التي يبدع بها، للوصول إلى الرسالة الطلوبة.