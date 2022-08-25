“الوسطى” بطلا لمنافسات الخماسي العسكري

ظفر فريق المنطقة العسكرية الوسطى، بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للخماسي العسكري للموسم 2022، بعد تصدره لتريب الفرق.

وتوج فريق الوسطى بكأس البطولة، في الحفل الذي اقيم اليوم الخميس، في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري.

وجاء فريق الوسطى في المركز الأولى، بعد أن جمع 17423 نقطة ، وحل في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الشمالية الذي جمع 16834.8نقطة، فيما حل فريق المنطقة العسكرية الشرقية ثالثا برصيد 13988.6 نقطة .

و حل بالمركز الاول فردي في سباق الضاحية 8 كم اللاعب رقيب أول ايمن كامل السردي و جمع 1163 بزمن 25.17 دقيقة من فريق المنطقة العسكرية الشرقية

و حل في المركز الاول فردي في مسابقة الرماية على مسافة 200 م اللاعب الرقيب احمد جمال علي و جمع 983 من فريق قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

وجاء في المركز الأول في مسابقة رماية الدقة ( القنابل ) اللاعب والرقيب الأول اسماعيل خالد و جمع 177 نقطة من فريق قيادة سلاح المدفعية الملكي

و حل في المركز الأول في مسابقة السباحة 50م بزمن 32.50 ث اللاعب جندي اول عبدالرحمن رسمي من فريق قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

واحتل المركز الأول فردي في مسابقة اجتياز الموانع عريف صالح اسامة ابراهيم و جمع 1007 نقطة برمن 2.39 من فريق قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

و حل في المركز الاول فردي في المجموع العام رقيب احمد جمال علي و جمع 4568.8 نقطة.