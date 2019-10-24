“الوسطى” تتصدر ترتيب الدوري العسكري بالسلة

عمان – الغد – تصدر فريق المنطقة العسكرية الوسطى ترتيب الدوري العسكري بكرة السلة والذي ينظمه الاتحاد الرياضي العسكري في صالة الامير حمزة بمدينة الحسين للشباب؛ بعد ان حقق الفوز على سلاح الجو 59-18.

وكان الفريق قد تغلب في الجولة الاولى على المنطقة العسكرية الوسطى 73-30، وحل فريق المنطقة العسكرية الشمالية بالمركز الثاني بعد فوزه على سلاح الجو 54-23، كما تغلب في الجولة الاولى على سلاح المدفعية 63-43، وفريق المنطقة الشرقية على سلاح المدفعية 33-30، حيث يُشارك في البطولة فرق الوسطى، الشمالية، الشرقية، سلاح الجو وسلاح المدفعية.

وتتواصل مباريات البطولة في التاسعة من صباح يوم الاحد المقبل، حيث يلتقي المنطقة العسكرية الوسطى مع سلاح المدفعية، وفي العاشرة والنصف يلتقي الشمالية مع الشرقية.