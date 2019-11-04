“الوسطى” تظفر ببطولة السلة العسكرية

عمان – الغد – ظفر فريق المنطقة العسكرية الوسطى، بلقب بطولة القوات المسلحة بكرة السلة، وذلك بعد تغلبه أمس على فريق المنطقة العسكرية الشمالية بنتيجة 65-57، والشوط الأول 23-26، في المباراة التي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وبرعاية مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات.

وفرض فريق “الشمالية” حضوره في الفترة الأولى بفضل مراقبة نجم الوسطى يوسف أبو وزنة من قبل علاء رفيفان، والضغط على علي السعدي في كافة ارجاء الملعب، ليتقدم “الشمالية” بفضل موسى سليمان وإيهاب مذيب وفارس خالد مع نهاية الفترة الأولى 16-6، وفي الفترة الثانية عادت منظومة “الوسطى” للعمل من خلال أبو وزرنة وعلي السعدي ومأمون محمد وسلطان توفيق، ليتقلص الفارق الى سلة مع نهاية الشوط الأول 38-36 لمصلحة “الشمالية”.

وفي الشوط الثاني نجح أبو وزنة في تحقيق التعادل 34-34، قبل أن تتقلص النتيجة بجهود إرفيفان وفارس خالد، لتنتهي أحداث الفترة الثالثة لمصلحة الوسطى 38-36، ومع خروج ارفيفان بالأخطاء الخمسة كان الوقت المتبقي كفيلا ليوسف أبو وزنة في التسجيل وقيادة الفريق مع السعدي لتحقيق الفوز وبفارق 8 نقاط 65-57، ونال لاعب “الوسطى” يوسف أبو وزنة أفضل مسجل بالمباراة محققا 26 نقطة.

وفي نهاية المباراة قام العميد قطيشات، بتسليم درعا تقديرية لاتحاد كرة السلة، وآخر لصالة الأمير حمزة، وتسليم فريق سلاح الجو الميداليات البرونزية، وفريق “الشمالية” الميداليات الفضية، فيما تسلم فريق المنطقة العسكرية الوسطى الميداليات الذهبية وكأس البطولة.