“الوسطى” يظفر بلقب بطولة الكرة الطائرة العسكرية

عمان – الغد – أحرز فريق المنطقة العسكرية الوسطى لقب بطولة الكرة الطائرة العسكرية، بعد فوزه على فريق المنطقة العسكرية الشمالية 3-0 بواقع 25-17، 25-22، 25-20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في صالة قصر الرياضة بدينة الحسين للشباب.

وقام مدير الاتحاد الرياضي العسكري ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد جهاد قطيشات في اختتام البطولة بتتويج فريق

المنطقة العسكرية الوسطى بكأس البطولة وبالميداليات الذهبية، وفريق المنطقة الشمالية بالميداليات الفضية، وسلاح المدفعية بالميداليات البرونزية.

الطريق إلى اللقب

ظهر الفارق واضحا في الشوط الأول بين فريق المنطقة العسكرية الوسطى وفريق المنطقة العسكرية الشمالية، وتقدم فيه فريق “الوسطى” سريعا، بفضل الكرات القوية من قبل علي عليان وطارق شادي وفارس خالد، وتمتين حوائط الصد أمام ضاربي “الشمالية” علي محمود ومحمد عقلة، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الوسطى 25-17 بسهولة.

وفي الشوط الثاني واصل فريق “الوسطى” فرض أفضليته، منوعا من خياراته عبر الكرات الساحقة والكرات الساقطة، وتألق نجوم الفريق فارس خالد وعبدالمنعم نوري ويوسف مسعود، لينتهي الشوط الثاني 25-17.

وفي الشوط الثالث تقدم فريق “الشمالية” 8-3، قبل أن يتحقق التعادل في اكثر من مشهد آخرها 16-16، قبل أن يتقن أحمد سمير الإرسالات وإلى جانبه بقية نجوم الفريق، يوسف علي وسلطان توفيق وباسل صالح وبقية اللاعبين، لينتهي الشوط الثالث 25-22.