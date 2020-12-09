الوسط الإسلامي والمتحالفون يشكلون كتلة المسيرة النيابية – أسماء

عمان – الغد – عقد نواب حزب الوسط الإسلامي والنواب المتحالفون معهم اجتماعاً في مجلس النواب اليوم الاربعاء الموافق 9/12/2020 أعلنوا من خلاله عن تشكيل كتلة نيابية تضم سبعة عشر نائباً وأطلقوا عليها اسم ( المسيرة )، وانتخبت الكتلة كلاً من الدكتور تيسير كريشان رئيساً للكتلة، والدكتور أحمد الخلايلة نائباً للرئيس، والشيخ جعفر الربابعة ناطقاً رسمياً باسمها، والاستاذة أسماء الرواحنة مقرراً.

من جانبه صرح رئيس الكتلة الدكتور تيسير كريشان بأن كتلة المسيرة ستتعاون مع كافة الكتل والنواب المستقلين في مجلس النواب وبما يحقق رفعة الوطن وخير المواطن، وأن الكتلة ترحب بانضمام أي نائب اليها.

كما صرح كريشان بأن الكتلة التي بدأت دراسة موقفها من انتخابات المكتب الدائم واللجان في مجلس النواب ستعمل على تشكيل ائتلاف برلماني واسع مع كتل أخرى وبما يحقق الدور المرجو من مجلس النواب كمؤسسة رقابية وتشريعية.

تالياً اسماء النواب اعضاء الكتلة:

1 الدكتور تيسير محمد هليل ابوهلاله كريشان/ رئيسا للكتلة

2 الدكتور احمد محمد قاسم الخلايله/ نائب الرئيس

3 الشيخ جعفر محمود احمد ربابعه/ الناطق الرسمي

4 الاستاذة اسماء صالح محمود الرواحنه/ المقرر

5 المهندس سالم حسني سالم العمرى

6 الاستاذ يسار محمد عبد الوالي الخصاونه

7 الاستاذ محمد عواد محمد العلاقمه

8 الشيخ سلامه علي سلمان الهرفي البلوي

9 الدكتور محمد عواد رجاء الخلايله

10 الاستاذ عبد الله علي خليل عواد

11 المهندس محمد اسماعيل علي السعودي

12 الاستاذ عوده رزق مرزوق النوايشه

13 الاستاذة عائشه احمد محمد الحسنات

14 الاستاذ اسامه صقر عطيه القوابعه

15 الاستاذة اسلام صالح مدروش الطباشات

16 الدكتور اسماعيل راشد عبود المشاقبه

17 الاستاذ محمد احمد خليف المرايات