“الوسط الإسلامي” يؤكد دعمه لمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الزرقاء-الغد- عبّر حزب الوسط الإسلامي عن اعتزازه وتقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوطنية والقومية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية واهتمامه بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضه كل أشكال التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات.

جاء ذلك بمناسبة حفل الإفطار الرمضاني وعيد الاستقلال، الذي نظمة حزب الوسط الاسلامي فرع الزرقاء مؤخرا، بحضور حشد شعبي غير مسبوق من فعاليات المجتمع المحلي ووجهاء الزرقاء وقيادات نقابية واعلامية، وذلك في قاعات صالات قصاد للاحتفالات بمنطقة الزرقاء الجديدة.

وقال أمين عام الحزب النائب السابق الدكتور مدالله الطراونة، إن المرحلة التي تمر بها المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاص، تتطلب من الجميع تضافر الجهود لتمتين الجبهة الداخلية وتفويت الفرص على الأعداء من خلال التلاحم والوحدة ورص الصفوف خلف القيادة الهاشمية، لافتا إلى رفض الحزب كل ما يقال حول صفقة القرن وتأكيده ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل، وتقبل الرأي والرأي الآخر دون تعصب وغلو ضمن منهج الإسلام الوسطي المعتدل.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وأبعادها وثوابت الأردن تجاهها والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ورفضه لمشروع صفقة القرن، مثمنا دور العشائر الاردنية في بناء الوطن والوقوف خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأماكن المقدسة في القدس.

وطالب رئيس الوزراء بتطبيق الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، باعتبارها تشكل رؤية شاملة للإصلاح وعلى مختلف المستويات. واختتم حديثه أننا لسنا في (جيب احد) ونحن لخدمة مملكتنا وقيادتنا الهاشمية.

وتحدث نقيب الأطباء الاردنيين الدكتور على العبوس عن ضرورة تدعيم الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف في المنطقة، واهمية التمسك بالثوابت الوطنية، بما يسهم في تمتين النسيج الوطني والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وبين رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الصحفي محمود الفطافطة الدور الذي يلعبه الحزب في تعزيز القيم الوطنية وقيم التسامح والمحبة والنزاهة بين ابناء المجتمع، وتقوية روح الانتماء والولاء والتماسك الاجتماعي لبناء الوعي لدى أفراد المجتمع، ومنح الفرص للجميع وبالذات الشباب للتعبير عن افكارهم بكل حرية وديمقراطية.

وأشار الفطافطة إلى انفتاح الحزب مع فئات المجتمع المختلفة، عبر مختلف وسائل الاعلام وبالذات الاعلام المكتوب والإلكتروني والتواصل الاجتماعي، لتحقيق التفاعل والتواصل، بحيث تصل أصوات الشباب إلى المسؤولين دون اي حواجز او معيقات، مشددا على دور الاعلام في حماية الوطن ومؤسساته والحفاظ على المنجزات الوطنية والتصدي لكل ما يسيء للوطن، وخاصة ما يتعرض له من اشاعات تمس النسيج الاجتماعي وتعرضه للخطر، إلى جانب الدور الذي يقوم به في عملية الإصلاح والبناء.

من جانبه أكد رئيس حزب الوسط الاسلامي/ فرع الزرقاء محمد المصري على اهداف ورؤية ورسالة الحزب التي تنطلق من مبادئ بناء أردن حديث ديمقراطي مزدهر متكامل، أردن يعتز بأصالته التاريخية، مساهما في مسيرته الحضارية والإنسانية.

واضاف ان الحزب يركز ويهتم بقطاعات مهمة من المجتمع خاصة المرأة ، والشباب، والعمال، والاقتصاد والإعلام، ونهتم بمختلف شرائح المجتمع الأردني، وهي بحاجة إلى حزب يتبنى همومها وآلامها وآمالها.