الوسط الإسلامي يتبرع بـ10 آلاف دينار  من مخصصاته الحكومية

هديل غبّون

عمّان – أعلن المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي اليوم الأربعاء، عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف دينار لحساب صندوق “همة وطن”، بحسب بيان صحفي صدر عن الحزب وتلقت الغد نسخة منه، وذلك من مخصصات الحزب السنوية من بالدعم الحكومي بموجب نظام مساهمة دعم الأحزاب النافذ حتى الآن .

وجاء تبرع الحزب، خلال جلسة للمكتب السياسي عقدها الثلاثاء، عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، أكد خلالها أيضا تقديره للمتابعة الحثيثة لجلالة الملك عبدالله الثاني لتداعيات جائحة كورونا، ودور الحكومة وخلية الأزمة والقوات المسلحة الأردنية ، وكذلك للعاملين في القطاع الصحي، وأمانة عمّان والبلديات.

وأعلن الحزب في بيانه عن تشكيل لجنة من 5 أعضاء من المكتب السياسي للحزب، لإعداد برنامج اقتصادي اجتماعي للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا، وتقديمه للحكومة والجهات المعنية .

ورفع الحزب كتابا إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بقيمة التبرع من مخصصات الحزب السنوية، والايعاز لمن يلزم من أجل تحويل المبلغ للجهة ذات العلاقة وخصمه من مخصصات الحزب السنوية وضرورة إعلام الحزب بذلك، وفقا لصيغة الكتاب الذي اطلعت عليه “الغد” .

يشار إلى أن الحكومة أقرت نظاما جديدا للمساهمة المالية في دعم الأحزاب رقم 155 لسنة 2019، سيعمل به من تاريخ الأول من تموز/يوليو 2020 ، والذي بموجبه يعاد توزيع المساهمة المالية بالاستناد إلى المشاركة في الانتخابات، بخلاف النظام النافذ لسنة 2016 المعدّل والذي يخصص مساهمة مالية لكل حزب بقيمة 50 ألف دينار سنويا توزع على دفعتين استنادا إلى شروط محددة، والذي سيلغى العمل به مع نفاذ النظام الجديد.

Hadeel.ghabboun@alghad.jo