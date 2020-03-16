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الوسط الإسلامي يثمن دور الإعلام الأردني في مواجهة كورونا

منذ 55 دقيقة

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عمان- الغد- ثمن حزب الوسط الإسلامي جهود المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءةوالإلكترونية التي أثبتت مهنيتها العالية وثباتها على الخط الوطني.
وتعهد الحزب، في بيان له، اليوم الاثنين، بمساندة الجهود المبذولة على أرض الواقع لتخطي أزمة كورونا التي تجوب رحاب الدولة الاردنية والعالم. وأعلن الحزب عن تقديم كافة امكانياته من خلال طواقمه في فروعه المنتشرة في المحافظات كافة.

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