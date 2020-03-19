“الوسط الإسلامي” يدعو إلى التكاثف والتعاون

عمان- الغد– أوضح حزب الوسط الاسلامي في بيان له اليوم أن الإجراءات الحكومية السديدة التي تم اتخاذها بغرض حماية الناس من العدوى قد ترتب عليها بعض الآثار الشديدة على كثير من فئات الشعب، خاصة من يعتمد في دخله على عمله اليومي، مما يقتضي أن نقف مع هؤلاء ونتفقد أحوالهم.

وأضاف البيان ” لقد مدح رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- قبيلة الأشعريين؛ لإنهم كانوا إذا قل طعامهم جمعوا ما لديهم من طعام في مكان واحد واقتسموه بينهم فقال عنهم ” إنهم مني وأنا منهم” فهذه ترجمة فعلية للتواد والتراحم والتكافل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليقم كل منا بواجبه ومسؤوليته، تفقد جيرانك ، رحمك، أهلك، أحبابك، وكن معهم وقت الشدة والضيق ليكون الله معك، وخفف عنهم ليخفف الله عنك.”