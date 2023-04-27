الوسط الرياضي ينعى الزميل رزق المصري

عمان-الغد- فقدت الأسرة الرياضية والشبابية أمس، الزميل المرحوم رزق المصري، الذي يعد أحد أبرز الرياضيين الأردنيين، وأحد رواد الحركتين الرياضية والشبابية في مجالات عدة، والذي عمل سنوات طويلة في خدمة الرياضة الأردنية لاعبا ومدربا وإداريا.

المصري من مواليد العام 1946، تألق في الملاعب الرياضية في شبابه وحقق إنجازا لافتا بالتتويج في العام 1973 بلقب دوري كرة السلة بقميص النادي الأرثوذكسي، ولقب دوري كرة اليد مع الجزيرة، لكنه أكمل مسيرة حافلة بالألقاب والتفوق في كرة السلة التي ارتبط بها منذ بواكير عمره، حتى تحول إلى التدريب وخطف الألقاب خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لسنوات طويلة مع الأرثوذكسي، والنادي الذي اختاره ضمن 4 شخصيات فقط لتكريمه ضمن الأكثر تأثيرا في تاريخ النادي العريق بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسه، ثم أعاد النادي الأهلي ليعانق لقب الدوري السلوي بعد طول غياب في تسعينيات القرن الماضي، الى جانب تواجده في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في العديد من المناسبات الكبرى. كما شغل منصب المدير الفني لناديي الأرثوذكسي والأهلي خلال أكثر من فترة في تسعينيات القرن الماضي، ومطلع الألفية الجديدة، ثم شغل منصب المستشار الفني لاتحاد كرة السلة في فترة ذهبية شهدت تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

تقلد (أبو وحيد) العديد من المناصب الإدارية، وقام بإدخال لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين إلى الأردن، عمل المصري معلما للتربية الرياضية لأكثر من أربعة عقود. عمل المرحوم المصري صحفيا بالقسم الرياضي في صحيفة الدستور وصحيفة الدستور الرياضي بين العامين 1980 و2006، وكان رئيسا للجنة الإعلامية لأكثر من بطولة عربية للتنس الأرضي والمصارعة واليد والسلة والقدم، حيث عرف عنه كتاباته الرائعة وتقاريره المميزة، والتحليلات الفنية لمختلف الألعاب الرياضية.