الوسواس القهري بتفقد الأعمال اليومية.. حينما يصل لحد “الهوس”

تغريد السعايدة



عمان – دقائق من الخوف والتوتر قضتها سارة خلال ذهابها إلى العمل حينما راودتها شكوك بأنها “لم تطفئ الغاز بعد الانتهاء من الطبخ”، بينما رسمت سيناريو بالغ السوء من خوفها من نشوب حريق في المنزل، الأمر الذي دفعها إلى العودة للبيت والتأكد من الأمر.

تقول سارة إنها بعد أن وصلت إلى البيت كان كل شيء سليما، وأسطوانة الغاز مغلقة، وعندها فقط تلاشى كل الخوف والتوتر الذي انتابها طيلة فترة غيابها عن البيت، وتؤكد أنها في كل مرة، وحتى تتجنب ذلك الخوف والرعب تلجأ إلى الكثير من الطرق كل يوم قبل الخروج إلى العمل، لتكون مطمئنة.

ومن تلك الطرق أنها “تلتقط صورة للغاز وهو مغلق أو تجعل أحد أفراد الأسرة يتأكد معها من سلامة الغاز والكهرباء”، وذلك لتزداد طمأنينة وتجد من يبدد مشاعر الخوف لديها حين ينتابها القلق والشك.

ووفق أحاديث كثيرين، فإن كل إنسان قد يكون مر بهذه الحالة السلوكية بين الحين والآخر، وكثيرون من يصابون بالهلع الشديد نتيجة التفكير والوسوسة التي قد تصيبهم عند مرور هكذا مواقف معهم، الأمر الذي جعل الأطباء والمختصين في علم النفس يصنفونه ضمن “أمراض الوسواس القهري”.

ومن محافظة إلى أخرى، وفي رحلة استغرقت ساعتين، عادت عنود أدراجها وزوجها من أجل أن تتأكد من “إزالة المكواة من مقبض الكهرباء”، ولكنها تفاجأت بعد ذلك أنها بالفعل لم تكن موصولة بالكهرباء، ما دفعها إلى التفكير ملياً في التخلص من هذه الحالة التي تسبب لها القلق والخوف الذي يرافقه أعراض أخرى عدة.

وتقول عنود إن زوجها وجه لها اللوم بأنها كثيرة الخوف غير المبرر وأنها يجب أن تكون أكثر حرصاً وتتأكد من هذه الأمور الاحترازية قبل الخروج من المنزل، وألا تبقى دائمة التفكير بهذه الطريقة السلبية، حيث تبين عنود أنها تشعر بضيق نفس شديد وهلع لا يمكن وصفهما، على حد تعبيرها.

أما أم إبراهيم التي تعود من البوابة الخارجية إلى الداخلية للمنزل للتأكد من أنها أغقلت الباب بالمفتاح جيداً، وحتى وإن كان كذلك، إلا أنها تبقى لديها هواجس بأنها نسيت إغلاق البوابة بالمفتاح.

ويسبب هذا الخوف القلق والتوتر لجميع أفراد العائلة، كونها تشدد في تنبيه أبنائها للاحتياط والتأكد من أنهم أغلقوا الباب أكثر من مرة قبل خروجهم من المنزل، وخاصة في الليل، وتقول إنها أحياناً تضطر للنهوض من سريرها في سبيل التأكد من إغلاق الباب.

اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة، يؤكد أن هذه الحالات تندرج فعلياً تحت مسمى “الاضطراب النفسي والوسواس القهري”، كما أن له أشكالا وأنواعا عدة، تعد عادة متكررة يقوم بها الشخص دون وعي منه ورغماً عنه. كما أن الإنسان الذي يعاني من هذا المرض أو الحالة السلوكية يقوم بالتأكد من قيامه بأمور عدة وعدم الثقة من أنه قام بعملها، فيعود مرة أخرى للتأكد منها، كما في التأكد من إغلاق النوافذ، أو إعادة التأكد من إغلاق أسطوانة الغاز، أو الباب، وغيرها من السلوكيات اليومية الأخرى.

ولكن، قد تكمن الخطورة أحيانا بأن الشخص الذي يعاني من هذا الوسواس قد لا يدرك أنه يعاني من حالة مرضية تستدعي العلاج أو التعديل السلوكي، بل وإن منهم من يعتبر هذه السلوكيات المبالغ فيها شكلا من أشكال الحرص والانتباه، الذي يقصد منه حماية أنفسهم وعائلاتهم، ولا يتقبلون فكرة العلاج ولو بطرق بسيطة.

ويؤكد الشخانبة أن هذه السلوكيات تعد من أكثر الاضطرابات النفسية إزعاجاً وألماً لدى المصابين بها، وإن تفاوتت درجات القلق لديهم، ولكن لا يمكن اعتباره مرضاً خطيراً، لذلك من الأهمية بمكان أن يتوجه المصاب به إلى العلاج للتخلص من الحالة وتبعاتها النفسية.

ووفق الشخانبة، فإن العلاج “معرفي وسلوكي”، وبخاصة من خلال تكنيك علاجي يسمى “التعرض ومنع الاستجابة”، إضافة إلى الأدوية النفسية في الحالات الشديدة جدا، التي يقررها المعالج الخاص بذلك.

كما بين مختصو علم النفس، أن أبرز أسباب حدوث الوسواس القهري لدى البعض قد تعود إلى الخصائص الوراثية، ولم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان لجينات معينة دور في الإصابة بهذا المرض، كما أنها قد تكون بسبب الخصائص الحيوية، أو أنها نتيجة حدوث تغيرات في كيمياء الجسم الطبيعية أو وظائف الدماغ.

بيد أن أهم الأعراض التي يمكن أن تؤثر على الشخص المصاب بالوسواس القهري، ويمكن اعتبارها مرضا نفسيا، بحاجة إلى التدخل العلاجي حينما تؤثر هذه السلوكيات على محيط العمل أو الدراسة أو العائلة، خاصة وأنها يمكن أن تؤثر على العلاقة مع الشريك في المنزل.

عدا عن ذلك، فإن المصابين بالوسواس القهري المزمن في مثل هذه الحالات قد يشعرون بالكثير من الخوف وعدم الأمان، ويشعرون بالاضطراب والقلق المزمن.