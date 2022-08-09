الوشاح: ارتفاع استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية %107

هبة العيساوي



عمان – قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح إن نظام المدفوعات الوطني شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وما يدلل على ذلك الارتفاع الملحوظ في عام 2021 في استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية الذي بلغت نسبته 107 % في عدد عمليات الدفع المنفذة و117 % في قيمها مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ عدد الحركات المنفذة 25 مليون حركة بقيمة اجمالية بلغت 2 مليار دينار.

وأضاف الوشاح، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022، أمس، أن عدد حركات الدفع المنفذة من خلال نظام “إي فواتيركم” ارتفعت بنسبة 51 % من حيث عدد الحركات و27 % من حيث القيمة، حيث بلغ عدد الحركات التي تم تنفيذها خلال عام (2021) 34 مليون حركة بقيمة اجمالية بلغت 9.5 مليار دينار.

أما على صعيد بطاقات الدفع المصدرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في المملكة، والتي تعتبر أداة الدفع الرئيسية في تنفيذ مدفوعات قطاعات التجزئة، فقد بين الوشاح أنه بلغ عددها مع نهاية عام 2021 (4.5) مليون بطاقة دفع بمختلف أنواعها (دائنة ومدينة ومدفوعة مسبقا) محققة بذلك ارتفاعاً بلغ نسبته 3.5 % مقارنة بعام 2020.

وافتتح المؤتمر، مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، وبحضور العميد المهندس أيمن البطران الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفكس وعدد من كبار الشخصيات الرسمية وممثلين عن الشركات العارضة والمشاركة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وشهد افتتاح مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 مشاركة ما يزيد على 45 شركة عارضة ومشاركة، وأكثر من 1000 مشارك من الشخصيات الرسمية والعامة والمهتمين بالمجال من 20 دولة حول العالم.

إلى ذلك أوضح الوشاح في حديثه عن بيان أهمية التحول الرقمي الذي يحظى بمكانة بارزة في جميع المحافل الدولية لا سيما تلك المرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية نتيجة التطور الحاصل في شبكات الانترنت والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنيات تحليل البيانات، مسلطاً الضوء على التسارع الكبير الذي يشهده حال العديد من اقتصاديات الدول عبر العالم بهذا المجال.

وأوضح الوشاح أن انعكاسات التحول الرقمي طالت كافة الجوانب الاقتصادية في مجتمعاتنا لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية التي أصبحت تتنافس للاستفادة من التطور الرقمي في تطوير منتجاتها وخدماتها، حيث ساهم التحول الرقمي في زيادة مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في ظل تنامي دور التقنيات المالية الحديثة.

من جانب آخر، بين الوشاح أن هناك حاجة أيضاً إلى سعي الحكومات نحو تكثيف وتيرة الإسراع بجهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة بما يسهم في إيجاد حكومات ذكية تواكب التطورات الحاصلة بهذا المجال، حيث تشير الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا إلى أن الدول التي تمكنت من التعافي السريع من تداعيات الأزمة، ومن التعامل مع تداعياتها بفعالية وكفاءة تمثلت في الدول ذات المستويات الأعلى من الجاهزية الرقمية.

وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي في المملكة، سلط الوشاح الضوء على أبرز إنجازات البنك المركزي ذات الصلة بتطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية بما يلبي احتياجات العملاء ويعزز الشمول المالي، بدءًا من تطوير نظام التسويات الاجمالية الفوري (RTGS) للمدفوعات كبيرة الحجم، وصولاً إلى تطوير العديد من أنظمة مدفوعات التجزئة لتنفيذ الحوالات والمدفوعات الإلكترونية لمؤسسات القطاعين الخاص والعام؛ وأبرزها نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً “إي فواتيركم”، ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) للحوالات الدائنة وتحويلات الرواتب، ونظام “كليك” الذي يعد أحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في الأردن.

كما تمت الإشارة إلى التطلعات المستقبلية للبنك المركزي ذات الصلة بدعم التحول الرقمي في المملكة وبما ينسجم والتوجهات الملكية السامة في إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، حيث تتمثل أبرز تلك التطلعات بوضع الأطر الناظمة لترخيص عمل البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، بالإضافة إلى الأطر التي سيتم بموجبها السماح بتقديم خدمات العمليات المصرفية المفتوحة وفق أسس تعالج المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن ذلك.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، قدم نحو 30 متحدثاً – بعضهم ممثلون عن دول كبرى – عروضاً تفصيلية في صميم مجال التكنولوجيا المالية والعصر الرقمي القادم، والإشارة إلى أحدث خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين والقطاعين العام والخاص في الأردن خلال رحلتهم للتحول الرقمي. كما وأعلن القائمون على مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 عن عقد شراكة استراتيجية بين سحابة علي بابا وشركة اس تي اس، بهدف تقديم أحدث خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين وسوف تكون هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في إرساء عصر جديد لتقنيات وحلول الحوسبة السحابية في الأردن. ووفقاً لطرفي الاتفاق، فإنهما ستعملان التسريع من عجلة التحول الرقمي في مختلف المجالات وفي القطاعات الحكومية والخاصة، والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FinConJo 2022 مستمر في الانعقاد على مدار يومين متتاليين 9 و10 من شهر آب الحالي، ويهدف إلى تطوير حلول ذكية وآمنة لقطاع التكنولوجيا المالية التي تعتبر من أهم اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الأردني، وتوفر فرصاً متنوعة للتطور والتحول والابتكار.