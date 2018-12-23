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الوصفات المنزلية ليست علاجا للحروق

منذ 47 دقيقة

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الغد– قال رئيس الجمعية الألمانية لطب الحروق البروفيسور هنريك مينكه إن الوصفات المنزلية، كالدقيق وعصير البصل وزيت الزيتون، لا تمثل علاجا للحروق.

وأوضح مينكه، أنه في حال إصابة الجلد بحروق بفعل انسكاب شاي ساخن عليه مثلا، فإن من الأفضل تبريد موضع الحرق تحت ماء جار لمدة 10 دقائق تقريبا.

وأشار إلى ضرورة مراعاة ألا يكون الماء باردا للغاية. كما لا ينصح باستعمال الأكياس المثلجة لعلاج الحروق البسيطة.

وإذا كان الحرق أكبر من اليد، فلا يجوز تبريده، وإنما الذهاب إلى الطبيب على وجه السرعة. وينطبق ذلك أيضا على حروق الوجه والمفاصل والجروح المفتوحة والمتقيحة، وكذلك على الرضع والأطفال الصغار كما نقلت الجزيرة نت.

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