“الوطنية للدواجن” تكرم عاملتين متميزتين تتوليان منصبين إداريين إشرافيين في مصنعها

عمان- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف أول من أمس، كرمت الشركة الوطنية للدواجن سيدتين عاملتين تتوليان منصبين إداريين في مختلف مواقع الشركة منذ سنوات طويلة، وشكلتا بإرادتهما وطموحهما قصتي نجاح للنهوض بأوضاعهما وعائلاتهما.

وقد كرم مدير عام “الوطنية للدواجن” أحمد عبد الكريم الرعود كلا من ثروة الزبن مشرفة قسم عمال الفقاسة، وسامية السوادحة، مراقب جودة، وذلك تقديراً لإنجازاتهما في العمل وتحفيزاً لهما ولبقية زميلاتهما لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح. وأعرب الرعود عن تقديره للجهود التي تبذلها السيدات العاملات في مصنع الشركة الوطنية للدواجن والذي يحتاج العمل فيه لعزيمة وإصرار، خاصة وأن معظم العاملين فيه من الرجال.

وأشاد الرعود بالسيدتين الزبن والسوادحة لتفانيهما وإخلاصهما في العمل على مدار السنوات الماضية، وقد انعكس ذلك إيجابيا على بيئة العمل وعلى زميلاتهما وزملائهما، مؤكداً أن “الوطنية للدواجن” ستواصل دعمها للسيدات العاملات لديها وتهيئة البيئة المناسبة لهن حتى يتمكن من التفوق والإبداع.

وأكدت ثروة الزبن، التي تعمل في الشركة منذ العام 2001، أنها استطاعت بعزمها وإصرارها التغلب على بعض من القيود والمحددات التي تحول دون تطورها وتقدمها في الشركة التي يغلب فيها عدد الموظفين الذكور عدد الإناث.

الزبن، بينت أن من أبرز الصعوبات التي واجهتها العام الماضي وخلال فترات الحظر الشامل هي الذهاب إلى منطقة عملها سيراً على الأقدام والعمل لساعات متأخرة حتى منتصف الليل، مشيدة بالدعم الذي قدمته إدارة الشركة لها عموماً ومدير المصنع على وجه الخصوص لتمكينها من أداء أعمالها ومهامها على أكمل وجه.

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